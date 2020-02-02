Trabzonspor'da Sörloth durdurulamıyor

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, bir maçı eksik bulunan bordo-mavili takımın 19 maçının tamamında forma giyerek bin 691 dakika görev yaptı.

Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 13'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği 16 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer almayı başardı.

Sörloth, Beşiktaş, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa (Sezonun ilk yarısında), Galatasaray, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor maçında 2, Kasımpaşa ile oynanan ikinci maçta 3 gol attı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 31'ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti.

Sörloth'un gol sevinci. pic.twitter.com/Dm2JFPsdeN — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 1, 2020

Kariyerinin en golcü dönemi

Sörloth, Trabzonspor'da ligin ortalarında olmasına karşın kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 16 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Bu sezon tüm resmi maçlarda ise bordo-mavili takımda 19 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland ile resmi maçlarda 15 gole ulaşmıştı.

Son 8 haftada 10 gol

Sörloth, ligde son 8 haftada rakip filelere 10 gol gönderdi. Son 8 maçın 7'sinde gol atmayı başaran Norveçli futbolcu, rakip takımlar tarafından durdurulamazken takımını zirve yarışında taşıdı.

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1 Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Sörloth ve 32. dakikada Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 1. dakikada Kruse attı.Bu sonucun ardından Trabzonspor 1 maç eksiğine rağmen 38 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin üstüne çıktı. Sarı-lacivertliler ise 37 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Fenerbahçe ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.Trabzon'da tartışmalı pozisyonÇimşir ile ligde kazanmaya devam ettiTrabzonspor, 40 yaşındaki teknik adamı Hüseyin Çimşir yönetimindeki ikinci lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Çimşir yönetiminde ilk lig karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavililer, Fenerbahçe müsabakasını kazanarak 2 maçta 6 puan elde etti.Sörloth, 16 gole ulaştıTrabzonspor'da Alexander Sörloth, Fenerbahçe ağlarını havalandırarak gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavili futbolcu, sarı-lacivertliler karşısında takımının 1-1 eşitliği yakalamasını sağlarken, ligdeki gol sayısını da 16'ya yükseltti.Trabzonspor taraftarı anlık 🙃 pic.twitter.com/mL3retopnk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 1, 2020 Fenerbahçe 4 maç sonra kaybettiTrabzonspor deplasmanından puan çıkartamayan Fenerbahçe, 4 maç sonra ligde kaybetti. Ligin 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildikten sonra art arda 4 maç kazanan sarı-lacivertliler, Trabzon deplasmanında bu serisini yitirdi. Fenerbahçe, 37 puanda kalarak zirve yarışında önemli bir yara aldı.İki oyuncu cezalı duruma düştüFenerbahçe'de kırmızı kart gören Gustavo ile dördüncü sarı kartını gören Emre Belözoğlu, cezalı duruma düştü. Bu futbolculardan Gustavo, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki GMG Kırklarelispor, Emre Belözoğlu ise Süper Lig'in 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bitiş düdüğün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken, araya giren görevliler ortamı yatıştırdı. Bordo-mavili futbolcular, daha sonra taraftarlarla galibiyeti kutladı.İlk 11'lerTrabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Ndiaye, Ekuban Yusuf, SorlothFenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi.

Üç büyükleri boş geçmedi

Sörloth, Trabzonspor'un üç büyük rakibine karşı da ilk sezonunda gol atma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu, bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş, 2-1 galip geldiği Fenerbahçe ve 1-1 biten Galatasaray maçında birer gol kaydetti.

1 gol daha atarsa Cardozo'yu yakalayacak

Sörloth, ligde 19 maç oynayan bordo-mavili takımda 1 gol daha atması halinde kulüp tarihinde Oscar Cardozo ile en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu olacak. Norveçli oyuncu, 1 gol atması durumunda 2014-2015 sezonunu 17 golle tamamlayan Oscar Cardozo'yu yakalayıp gözünü 1995-96 sezonunda 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze'nin başarısına dikecek.

2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega'yı geride bırakan Norveçli golcü, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geçmişti.