Trabzonspor'dan Ali Koç'a cevap

Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına, kulübün internet sitesinden yanıt verdi.

Açıklamaya, "Eşi benzeri görülmemiş derecede trajikomik bir olay başımıza geldiğinde bunu nasıl adlandırırız? Elektriği olmayan bir köye elektrik faturasının gelmesi gibi..." ifadesiyle başlanarak, şöyle devam edildi;

"Halkımız uzun yıllardır bu ve benzeri durumlar karşısında "Aziz Nesinlik olay" ifadesini kullanıyor. İşte Trabzonspor'un bugünlerde içine çekilmeye çalışıldığı hadiseler de ibretlik bir Aziz Nesin hikayesidir. Ne gariptir ki kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor.

'Trabzonspor için kurgulanmış model' sözleri ile yaratılmak istenen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, üstünlük kurmaya çalıştığı ve artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışavurumudur!"

Yönetim kurulunun göreve geldiği Nisan 2018'den bugüne ekonomik anlamda 'devrim' niteliğinde kararlar aldığı ve bunları uygulamaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, 2019 yılının mayıs ve ağustos arasındaki Yusuf Yazıcı transferinden 17 milyon euro, sermaye artışından 12 milyon euro, göğüs reklamından 3 milyon euro, Turkcell-Huawei sponsorluğundan 2,7 milyon euro, kombine, loca, ticari ürün satışlarından 7 milyon euro, UEFA geliri 5 milyon euro olmak üzere toplam 46,7 milyon euro gelir elde edildiği belirtildi.

Aynı dönemde 17 oyuncu transferi için harcanan miktarın bonservis ve menajerlik ücreti dahil 10 milyon euro olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetimimiz, şu ana kadarki görev süresi içerisinde (2018-2019, 2019-2020) 31 milyon euro bedelle oyuncu satışı gerçekleştirirken 13 milyon euroluk transfer yapmıştır. Kadro maliyetini 39 milyon eurodan 21 milyon euroya düşürülmüştür. Diğer bir deyişle, kulübümüz oyuncu satışından elde ettiği gelirin yalnızca 3'te 1'ini yine oyuncu transferini harcarken, geri kalan bölümünü borç ödemelerinde kullanmıştır.

Tüm bunların yanı sıra kulübümüz altyapısındaki üretimi de sürdürülebilir hale getirmeyi başarmıştır. Yetiştirdiğimiz 6 oyuncunun bugünkü piyasa değeri 70 milyon euroya ulaşmıştır. Kamuoyunda büyük ses getiren Yusuf Yazıcı'nın 17 milyon euroya satışının yanı sıra oyuncularımızdan Uğurcan Çakır'a 20 milyon euro, Abdülkadir Ömür'e ise 23 milyon euroluk transfer teklifleri gelirken, Hüseyin Türkmen 4 milyon euro, Abdulkadir Parmak 4 milyon euro ve Serkan Asan ise 1,5 milyon euroluk değere ulaşmıştır. Takımımızın kadro değeri gelen transfer tekliflerine göre yaklaşık 100 milyon euroya çıkarken, Transfermarkt verilerine göre ise 60 milyon eurodur. Diğer bir deyişle mevcut kadronun yıllık maaşının minimum 3 katı değere ulaşan futbolcu kadrosuna sahibiz."

Trabzonspor Kulübünün pek çok kulüp için emsal teşkil eden bu başarılı grafiği yakalayabilmek için bu uzun ve meşakkatli süreç boyunca yalnız ve yalnızca kendi iç işlerine odaklandığı belirtilen açıklamada, "Kendi asli meselelerine çözüm getirmek için uğraşmış ve diğer kulüplerin kasasına giren yahut kasasından çıkan parayı mevzubahis yapmamıştır ve dahası hiçbir kulüp başkanının ve yöneticisinin ismini hedef göstererek kullanma gafletine düşmemiştir." ifadesine yer verildi.

"Aziz Nesinlik hikayelerin tükenmediğini göstermektedir"

Açıklamada, "3 Temmuz ruhu" şeklindeki söylemlere de değinilerek, şöyle devam edildi:

"Öte yandan şurası da açıktır ki UEFA ve CAS kararlarıyla şike yaptıkları için üç yıl surette Avrupa kupalarından men cezası ile cezalandırılmış bir kulübün başkanının hala, şikenin sahaya yansımadığı yönündeki gülünç iddiasını sürdürüyor olması yahut sportif ve adli yargı arasındaki ayrımı manipüle ederek toplumu yanlış yönlendirme gayreti içerisinde olması, Türk futbolunda Aziz Nesinlik hikayelerin henüz tükenmediğini göstermektedir. Ancak komedya bitmemiş olsa dahi düzen artık değişmiştir. Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Nesin'in 'Gol Kralı' romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir. '3 Temmuz ruhu' başlıklı bir kampanya ile bugün sahte dış mihraklar yaratarak kendi camiasını konsolide etmeye çalışanların lehine işleyen düzen de iflas etmiştir. Türkiye'de artık güçlünün hukuku değil, hukukun gücü vardır.

Evet, Trabzonspor, oyunun ortasında yapılmaya çalışılan kural değişikliğine şiddetle itiraz etmiş, bu ve benzer hukuk dışı hareketlerin karşısında duracağını açık bir şekilde vurgulamıştır. İçinde bulunduğumuz trajikomik durumun bir kurgu film yahut roman olmasını bizler de çok isterdik. Ancak son kertede yapılan açıklamaların ve yaşanan sürecin kabak tadı vermeye başladığının altını bir kez daha çizerken, aslında kulübümüze karşı takınılan bu tutum ve davranışların ne kadar doğru işler yaptığımız ve ne kadar doğru yolda olduğumuz gerçeğini de bir kez daha ortaya koymuştur."

Açıklamada, bordo-mavili camiaya da seslenilerek, "Son olarak, 'Büyük Trabzonspor' camiasının son gelişmelerle ilgili hiçbir şekilde tahriklere kapılmamasını, söylenenlerden etkilenmemesini, futbolun sahada oynanan bir oyun olduğu gerçeğinden hareketle sadece ve sadece takımlarını desteklemelerini hassasiyetle rica ediyoruz" denildi.