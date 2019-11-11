Trabzonspor'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, yazılı açıklamasında, sezon başından bu yana Trabzonspor'a sahada planlı ve organize bir eylem yapıldığını söyledi.

Bu organizasyonun Aytemiz Alanyaspor maçında daha net şekilde görüldüğünü ifade eden Güven, "Hakem yönetiminin karşılığı Trabzonsporluları sokağa dökmek ve Trabzonspor camiasında infial yaratmaktan başka bir şey değildi." dedi.

Güven, Trabzonspor'un bir süre önce hakem kararlarıyla ilgili bir video yayınladığını anımsatarak, şunları ifade etti:

"Yaşadığı mağduriyeti açık bir biçimde ifade eden kulübümüzün bir sonraki maçına Süper Lig'de yönettiği her maçtan sonra 1-2 hafta ceza alarak dinlendirilen Abdulkadir Bitigen'in atanması, başlı başına bir plandır. Karşılaşmanın hemen başında Abdulkadir Parmak'a yapılan ve tartışmasız penaltı atışını gerektirecek pozisyonu devam ettiren, sonrasında ise orta sahada topa müdahaleyle birlikte rakibinin ayağına temas eden oyuncumuzun kasıttan uzak hareketine direkt kırmızı kart gösteren Abdulkadir Bitigen'in kararlarının VAR tarafından incelettirilme gereği bile duyulmaması, Trabzonspor camiasının kasten infiale sürüklenmek istendiğinin kanıtıdır."

Trabzonspor'un ekonomik, sportif, imaj ve marka değeri olarak ilerlediğine işaret eden Güven, Aytemiz Alanyaspor maçında bordo-mavili kulübün bir karanlığa hapsedilmek istendiğini söyledi.

Güven, yaşanan bu gelişmelerden birinci derecede sorumluların Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Penaltı ve kırmızı kart gibi oyunun gidişatını doğrudan etkileyen kararları düzgün veremeyen, düzeltebilmesi için kurulan VAR sistemini uygulayamayan, doğru faul, doğru taç atışı, doğru korner dahi verirken bile zorlanan hakemlerin performansını bilmek ve değerlendirmek MHK'nin görevidir. Sezon başından beri performansı vasatı aşamayan Abdulkadir Bitigen ve türevlerini Trabzonspor'un maçına atayarak Trabzon'da bir infial yaratmayı amaçlayan MHK'nin değerlendirmesini yapmak ise TFF'nin görevidir."

Bunlar mafya Trabzonspor evinde Alanyaspor’u ağırlarken bordo-mavili kulübün eski başkanlardan Nuri Albayrak, Haber61 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Hakemleri eleştiren Albayrak “Ben bu zihniyetin değişeceğine inanmıyorum. Bunlar mafya” sözlerini kullandı. Nuri Albayrak “Bu hakemlerin zihniyeti düzelmeden Türkiye’de kimse futboldan zevk almayacak. Bunlar mafya. Bu işlerin düzeleceğini düşünmüyorum. Benim başkanlığı bırakmamın nedeni Trabzonspor- Sivasspor maçıydı. Bu adamlar düzelmez. Ben futboldan soğudum. Bu işin içine çok farklı şeyler girdi” ifadelerini kullandı.YABANCI HAKEME İYİ BAKARIM“Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) önemli değil” diyen Nuri Albayrak “Önemli olan dürüstlük. Burada başka bir düzen var, çok büyük rantlar yatıyor ve bu rantın içinde hakemler de var” ifadelerini kullandı. Albayrak, “Yabancı hakemlere daha iyi bakarım. Yurt dışında hakemlerimiz güzel maçlar yürütüyorlar ama ülkemizde kafalarından bin bir türlü tilki dönüyor” diyerek sözlerini noktaladı.Abdulkadir Parmak kırmızıyla döndüTrabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen Abdulkadir Parmak, Alanya maçıyla geri döndü. Genç futbolcu 25. dakikada kariyerinin ilk kırmızı kartını görürken, maç sonrası “Taraftarlarımız ve arkadaşlarımdan özür diliyorum. Çok şükür kazandık, ekstra eforla galibiyeti getiren arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık” dedi.Fırtına koptu

Karşılaşmada Trabzonsporlu futbolcuların ve taraftarların büyük bir sağduyu gösterdiğine dikkati çeken Güven, "10 Kasım 2019 günü planlı ve bilinçli olarak yaşatılan sürecin birinci dereceden sorumlusu olduğuna inandığımız, sadece Trabzonspor değil Türk futbolunun da marka değerine zarar veren başta MHK ve TFF'nin ivedilikle gereğini yapmasını bekliyor, Trabzonspor camiasını sokağa dökmeyi amaçlayan bu yapıya acilen müdahale edilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.