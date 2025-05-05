Trabzonspor'dan ofsayt kararlarına tepki: "Yazıklar olsun!"

Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin son dakikalarına Simon Banza'nın gol iptali ve Edin Vişça'nın pozisyonlarında verilen ofsayt kararları damga vurdu.

Maçın ardından Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa maçında verilen ofsayt kararlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda iki pozisyonun görüntüsü kullanılırken, "Yazıklar olsun!" ifadesine yer verildi.