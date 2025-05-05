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Trabzonspor'dan ofsayt kararlarına tepki: "Yazıklar olsun!"

Trabzonspor'dan ofsayt kararlarına tepki: "Yazıklar olsun!"

22:525/05/2025, Monday
G: 5/05/2025, Monday
Yeni Şafak
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Trabzonspor Kulübü
Trabzonspor Kulübü

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig 34. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında verilen iki ofsayt kararına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.


Mücadelenin son dakikalarına Simon Banza'nın gol iptali ve Edin Vişça'nın pozisyonlarında verilen ofsayt kararları damga vurdu.


Maçın ardından Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa maçında verilen ofsayt kararlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.


Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda iki pozisyonun görüntüsü kullanılırken, "Yazıklar olsun!" ifadesine yer verildi.







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