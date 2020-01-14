Trabzonspor'dan suç duyurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için Ankara’ya gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk sporunun yaşadığı problemleri kökünden çözecek ilklere ve ilkelere imza atacak bir çalıştay olması temennisinde bulundu. Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarına ilişkin “Trabzonspor Kulübü, tüm mali verilerini, tüm gelirleri ve giderlerini, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla paylaşıyor. Bir oyuncu transfer ettiğimizde kendisine, menajerine ve kulübüne ödenecek paranın yanı sıra elde ettiğimiz gelirleri de bağımsız denetleyiciler tarafından hazırlanmış raporlarla KAP’a açıklıyoruz. Çok açık ve net olarak Trabzonspor’un tüm gelir ve giderleri, kamuoyuyla paylaşılan gelir ve giderler” yorumunu yaptı.

BUNLAR SÖZ KONUSU DEĞİL

Trabzonspor’un örtülü ödenekten 51 milyon Euro aldığı iddiası hakkındaki görüşleri sorulan Ahmet Ağaoğlu, “Yıllarca hayatlarını örtülü, kapalı ve gizli icraatlarla sürdüren insanların bakış açıları bu. Bir bakanın, cumhurbaşkanının veya herhangi bir bürokratın, milletvekilinin, bir kulüple alakalı yaptığı herhangi bir işlem, dönüp paraya bağlanıyorsa... Bunlar belirli amaçlarla çıkarılmış söylentiler. 51 milyon Euro deniyor bir de... Bu söylentiyi ortaya atanlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk. Ama devam eden süreçte bununla bağlantılı birtakım söylemler, beyanatlar verildiği zaman da bunun hangi amaçla ve kimler tarafından üretildiği, çok açık ve net olarak ortaya çıkıyor. Kesinlikle maddi herhangi bir şey söz konusu değil” yanıtını verdi.

SENARYODA BİZ YOKUZ

Rakiplerine saygılı olduklarını ve sportif mücadelenin sahada verildiğini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, “Yönetime geldikten sonra nereden ne kadar gelir elde etmiş ve nereye ne kadar para harcamış? Gelirinizden fazla harcayıp sürekli borçlanırsanız, kulübün biri de 30 milyon Euro’luk oyuncu satıp 10 milyon Euro’luk transfer yaptığı, kadro maliyetini de 20 milyon Euro’ya düşürdüğü yerde, bu kulübün icraatı, tasarrufunu görmezden gelip onu bir tarafa bağlamaya çalışırsanız, bu iyi niyetle yapılmış bir açıklama değildir. Suni tartışma ortamı yaratarak ülkedeki futbolu, tekrar 3, 5, 7 sene öncesine çekmeye çalışanların da yazdığı senaryoda biz yer almayacağız. Yazdıkları senaryoda kendileri oynasınlar. Hiçbir şekilde bu tartışmaların içine girmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çaresizliğin dışavurumu

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamaları üzerine sert bir açıklama yayımladı. “Ne gariptir ki kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor” denilen açıklamada, “Trabzonspor için kurgulanmış model sözleri ile oluşturulmak istenen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, üstünlük kurmaya çalıştığı ve artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışavurumudur” ifadeleri kullanıldı. Yetiştirdikleri 6 oyuncunun bugünkü piyasa değeri 70 milyon Euro’ya ulaştığı belirtilen açıklamada, yönetim olarak, kulübün ekonomisini iyiye götürdükleri vurgulanırken “Yönetimimiz, şu ana kadarki görev süresi içerisinde (2018-2019, 2019-2020) 31 milyon Euro bedelle oyuncu satışı gerçekleştirirken, 13 milyon Euro’luk transfer yapmıştır. Kadro maliyeti 39 milyon Euro’dan, 21 milyon Euro’ya düşürülmüştür. ‘3 Temmuz Ruhu’ başlıklı bir kampanya ile bugün sahte dış mihraklar oluşturarak kendi camiasını konsolide etmeye çalışanların lehine işleyen düzen de iflas etmiştir. Türkiye’de artık güçlünün hukuku değil hukukun gücü vardır” denildi. Açıklama “Yaşanan sürecin kabak tadı vermeye başladığının altını bir kez daha çizerken, aslında kulübümüze karşı takınılan bu tutum ve davranışların ne kadar doğru işler yaptığımız ve ne kadar doğru yolda olduğumuz gerçeğini de bir kez daha ortaya koymuştur” sözleriyle bitirildi.

Kupa biletleri satışta çıktı

Trabzonspor’un, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 10 TL ile 75 TL arasında değişiyor.

Taraftar derneğinden örnek hareket

Trabzonspor tribünlerinde yıllarca yer alan Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği kapandı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklama yapan Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Savaş Yılmaz, bordo-mavili kulübün taraftarlarının daha güçlü organize olabilmesi ve diğer taraftar gruplarına örnek olması amacıyla derneği feshettiklerini belirterek, “Yeni bir stat ve yeni bir anlayışla Akyazı’da yeniden bir beyaz sayfa açan Trabzonspor’umuzun uzun yıllardan beri süregelen tribün kültüründe artık değişmesi gerektiğini düşünerek, yeniliğe, birlik hedefine, şampiyonluk hedefine yeniden güçlü bir şekilde yelken açmış Trabzonspor’un bu döneminde daha çok kenetlenip, sevdamızın arkasında itici güç olması gerektiğini her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu gördüğümüzden bu süreçte başka bir örnek olmak hasebiyle derneğimizi kapatmış bulunmaktayız” dedi.