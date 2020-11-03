Trabzonsporlu taraftarın gönlündeki iki teknik direktör

Trabzonspor’da teknik direktör Eddi Newton ile yollar ayrılırken, yönetim kurulu yeni hoca için arayışa girdi. Cumartesi günü deplasmanda lider Alanyaspor ile karşılaşacak olan ve bu maçın hazırlıklarını İhsan Gündüz Derelioğlu idaresinde sürdüren bordo-mavili takımda, yönetim, teknik adam sorununu çözmek için çalışmalarına hız verdi.
Gündemde 6 isim var
Trabzonspor’da teknik direktörlük koltuğu için gündemde 6 isim bulunuyor. Yönetimde bazı isimlerin Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası gündeme gelen Abdullah Avcı’nın göreve getirilmesi konusunda görüş bildirdiği belirtilirken, şu an boşta olan Tamer Tuna ve Mustafa Reşit Akçay da gündemde olan diğer isimler. Söz konusu iki teknik adamın da Trabzonspor’da göreve gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, şu an İstanbulspor ile sözleşmesi süren Fatih Tekke ve Pakhtakor ile sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek Şota Arveladze de gündemde yer alıyor. Gündemdeki bir diğer isim de Tolunay Kafkas.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? pic.twitter.com/4AhKxhgYC8
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? pic.twitter.com/4AhKxhgYC8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 31, 2020
Taraftarlar görüş bildirdi
Diğer yandan Trabzonspor’da taraftarlar da sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak, özellikle eski oyuncuları Fatih Tekke ve Şota Arveladze’den birini takımın başında görmek istediğini dile getiriyor. İstanbulspor’da görevine devam den Fatih Tekke’den şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadığı kaydedilirken, Özbekistan kulübü Pakhtakor’la şampiyonluğa giden ve sözleşmesi 31 Aralık’ta bitecek Şota Arveladze’nin ise görev süresinin tamamlanmasının ardından görüşebileceklerini ilettiği ifade edildi.
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