Trabzonsporlu taraftarın gönlündeki iki teknik direktör

Trabzonspor’da teknik direktör Eddi Newton ile yollar ayrılırken, yönetim kurulu yeni hoca için arayışa girdi. Cumartesi günü deplasmanda lider Alanyaspor ile karşılaşacak olan ve bu maçın hazırlıklarını İhsan Gündüz Derelioğlu idaresinde sürdüren bordo-mavili takımda, yönetim, teknik adam sorununu çözmek için çalışmalarına hız verdi.

Trabzonspor'un yeni hocası belli oluyor: İki isim öne çıktı Süper Lig’de aldığı kötü sonuçların ardından Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör ismi bugün kesinlik kazanacak. Bordo-mavili kulüpte, 6 teknik adam ismi gündeme geldi. Son iki gündür Tamer Tuna, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Fatih Tekke, Abdullah Avcı ve Samet Aybaba’nın isimleri camiada seslendirilirken, Trabzonspor yönetim kurulu bugün yapacağı toplantıda bu isimlerden birine teklif götürecek.Tamer Tuna ve Tolunay Kafkas’ın isimleri İstanbul’da ağırlık kazanırken, başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Tamer Tuna ismi üzerinde durduğu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp’in ise Tolunay Kafkas’tan yana görüş bildirdiği, Trabzon’daki yönetim kurulu üyelerinin tercihinin ise Mustafa Reşit Akçay’dan yana olduğu öğrenildi.Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki teknik direktör belli olduKritik toplantıBugünkü toplantıya başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın İstanbul’dan, Trabzon’daki yönetim kurulu üyelerinin de tele konferansla katılacağı belirtildi. Bu toplantının ardından Trabzonspor’un yeni teknik direktörü belli olacak ve Süper Lig’de cumartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçında takımın başında olacak.Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? pic.twitter.com/4AhKxhgYC8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 31, 2020

Gündemde 6 isim var

Trabzonspor’da teknik direktörlük koltuğu için gündemde 6 isim bulunuyor. Yönetimde bazı isimlerin Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası gündeme gelen Abdullah Avcı’nın göreve getirilmesi konusunda görüş bildirdiği belirtilirken, şu an boşta olan Tamer Tuna ve Mustafa Reşit Akçay da gündemde olan diğer isimler. Söz konusu iki teknik adamın da Trabzonspor’da göreve gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, şu an İstanbulspor ile sözleşmesi süren Fatih Tekke ve Pakhtakor ile sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek Şota Arveladze de gündemde yer alıyor. Gündemdeki bir diğer isim de Tolunay Kafkas.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? pic.twitter.com/4AhKxhgYC8 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 31, 2020

Taraftarlar görüş bildirdi

Diğer yandan Trabzonspor’da taraftarlar da sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak, özellikle eski oyuncuları Fatih Tekke ve Şota Arveladze’den birini takımın başında görmek istediğini dile getiriyor. İstanbulspor’da görevine devam den Fatih Tekke’den şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadığı kaydedilirken, Özbekistan kulübü Pakhtakor’la şampiyonluğa giden ve sözleşmesi 31 Aralık’ta bitecek Şota Arveladze’nin ise görev süresinin tamamlanmasının ardından görüşebileceklerini ilettiği ifade edildi.