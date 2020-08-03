Trabzonspor’u zirveye beraber taşıyacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 53. kuruluş yıl dönünümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Ağaoğlu, Trabzonspor’un kurucu başkanları Ali Osman Ulusoy ve Rıfat Dedeoğlu’nu, kurucu üyeleri, burayı bir çınar ağacı haline getirerek bütün dünyaya dallarını uzatan değerleri saygıyla selamladığını belirtti. “53 yıl önce bugün, Trabzon kentini Türk spor tarihinin altın sayfalarına taşıyacak bir olay gerçekleşti” ifadelerini kullanan başkan Ağaoğlu, “Çok sevdiğimiz, adını kalbimize altın harflerle işlediğimiz Trabzonspor kuruldu. Kulübümüzün kuruluşu, filmlere ilham verebilecek denli enteresan bir öyküye sahip. Büyük zorluklar içinde, kavgalar verilerek kurulan bu kulüp, zaman içinde kentin futbol sevdalısı gençlerinin elinde büyüdü ve Trabzon’u sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya duyurdu” değerlendirmesinde bulundu.

ÖZÜMÜZE DÖNÜYORUZ

Trabzonspor’un kurulduktan 7 yıl sonra İkinci Lig şampiyonu olarak Birinci Lig’e çıktığını anımsatan bordo-mavili kulübün başkanı, “Bordo-mavililer, o dönemki ismiyle Birinci Lig’e çıktıktan yalnızca 2 yıl sonra şampiyonluk meşalesini Anadolu’ya taşıyan ilk kulüp olarak Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardı. Anadolu’da bir ihtilal gerçekleştiren Trabzonspor’un ne acı gerçeğidir ki kulübümüz uzunca bir müddet kendi benliğini yitirerek asıl olan rotasından çıktı. Onu yönetenler işin kolayına kaçtı ve başkalarının dümen sularına girmeyi tercih etti. Halbuki bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak ve bunu da nesilden nesile aktarmak zorundayız. Son yıllarda içinde bulunduğumuz dönüşüm, işte böyle bir anlayışın karşılığıdır. Karadeniz fırtınasının 53. yaşına girdiği bugün, böyle büyük ve onurlu bir camianın parçası olmaktan ve bu kulübe başkan unvanıyla hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. ‘Trabzonspor’umuzu zirveye beraber taşıyacağımız nice senelerimiz olsun’ diyor, yönetim kurulumuz adına siz taraftarlarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Filip Novak’ta işler tıkandı

Adı Fenerbahçe anılmaya başlanan Filip Novak’ın transferinde sorun yaşandığı ortaya çıktı. Trabzonspor ile kontratı sona eren Çek futbolcuyla Fenerbahçe temasa geçmiş ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti. Bordo-mavili ekipten mevcut sözleşmesinde 860 bin Euro kazanan Novak’a daha fazla para teklif eden sarı-lacivertliler, büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Tam bu noktada Novak’ı takımda tutmak isteyen Trabzonspor yönetimi de teklifini yıllık 1 milyon 250 bin Euro’ya kadar yükseltmişti. Hem Trabzonspor’un hem de Fenerbahçe’nin yıllık 1.8 milyon Euro isteyen Novak’a bu parayı veremediği ve görüşmelerin şimdilik tıkandığı öğrenildi.

53. yıl için tören yapıldı

Trabzonspor Kulübünün 53. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kulübün Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve diğer ilgililer, 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Sürmen, törende yaptığı konuşmada, Trabzonspor’un şanlı bir tarihe sahip olduğunu belirterek, kulübü kuran, yaşatan ve değer katan başta kurucu başkanları ve üyeleri olmak üzere bugüne kadar emek veren ve alın teri döken tüm değerlere şükranlarını sundu.

Eddie Newton ile yola devam

Trabzonspor yönetimi, sezonu Ziraat Türkiye Kupası’yla kapatan İngiliz teknik adam ile yola devam etmeye karar verdi. Kulüpten yapılan açıklamada “Eddie Newton ile teknik direktör olarak devam edilmesi yönünde karar alınmıştır” denildi

Süper Lig’de şampiyonluğu kaçıran ancak Ziraat Türkiye Kupası’yla sezonu kapatan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir’in ardından yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Bordo-mavili yönetim, Eddie Newton ile yola devam etmeye karar verdi. Trabzonspor’un başında Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan 48 yaşındaki İngiliz teknik adam, yönetimin teklifini kabul etti ve anlaşma sağlandı. Trabzonspor’dan yapılan açıklamada “Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz” denildi.

EKİBİYLE GELECEK

Trabzonspor’a devre arasında gelen, oyuncuları tanıyan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımı idare edip kupayı kazanan Newton, bordo-mavili yönetim tarafından en doğru isim olarak değerlendirildi. Chelsea ve West Bromwich gibi takımlarda yardımcı antrenör ve scout olarak görev yapan 48 yaşındaki İngiliz spor adamı, ilk teknik direktörlük deneyimini Trabzonspor’da yaşayacak. Newton ayrıca teknik ekibine ülkesinden birkaç isim de getirecek.