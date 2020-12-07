Trabzonspor'un iki yıldızı Sivasspor maçında yok

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır" ifadelerini kullandı.

Nwakaeme ve Djaniny’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama



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Trabzonsporlu taraftarların Theo Bongonda pişmanlığı: Dönemin hocaları şans vermemişti Trabzonspor'un büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak dönemin teknik direktörleri tarafından az şans verilen Theo Bongonda 6 aylık sürecin ardından takımdan ayrılmıştı. Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralık olarak giden sonrasında ise 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Bongonda, buradaki performansının ardından bu kez Genk'e 7 milyon Euro bonservisle imza attı.Bongonda, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra çıktığı 92 maçta 34 gol atarken 24 de asist yaptı.Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor'un başındayken verim alamadığı Theo #Bongonda, bordo mavililerden ayrıldığı günden bu yana çıktığı 92 maçta 34 gol attı 24 de asist yapma başarısı gösterdi▪Zulte Waregem > 1.6M€▪Genk > 7M€ pic.twitter.com/Dv4q5njGTM— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 6, 2020



