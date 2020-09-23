SÜPER LİG

Trabzonspor'un transfer ettiği Fousseni Diabate kimdir: Kaç yaşında, nasıl bir futbolcu?

Trabzonspor'a sürpriz kanat oyuncusu: 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un transferinin tamamlanmasının ardından görüştüğü isimlerle anlaşmaya başladı. Bordo mavililerin transferi için kadrosuna kattığı son isim Süper Lig'de daha önce de forma giyen bir oyuncu oldu.

Haber Merkezi DHA
Fousseni Diabate, Leicester City'nin büyük umutlarla transfer ettiği oyunculardan biriydi.

Fousseni Diabate, Leicester City'nin büyük umutlarla transfer ettiği oyunculardan biriydi.

Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate ile anlaşmaya vardı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

DHA'nın haberine göre; Karadeniz temsilcisi bir dönem Sivasspor'da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate'nin transferini tamamladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Diabete, geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Amiens takımında geçirmişti. Sivasspor'da 17 maçta 2 gol atıp 3 asist yapan Diabete kanatlarda forma giyebiliyor.

  • Hızı ve tekniğiyle fark oluşturan bir oyuncu olarak tanımlanan Diabete 24 yaşında ve Leicester ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fousseini Diabete kimdir, nasıl bir oyuncu?

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