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Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe kimdir?

Trabzonspor yeni golcüsünü açıkladı

Trabzonspor, 27 yaşındaki santrfor Benik Afobe’nin bir yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi AA
Afobe'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Afobe'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Fotoğraf: ANDREW BOYERS / Reuters

Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Stoke City takımından Benik Tunani Afobe'yi transfer ettiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamaya göre, futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak 140 bin euro ödenecektir" ifadesi kullandı.

  • Benik Afobe, son olarak Bristol City'de kiralık olarak forma giymişti. 27 yaşındaki Kongolu forvet, kariyerinde çıktığı 327 resmi maçta 89 gol atmış 30 da asist yapma başarısı göstermişti.

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Trabzonspor'da Sörloth'un milli takım kampından Türkiye'ye dönmemesi ve sonrasında takımdan ayrılmak istediğinin ortaya çıkmasının ardından forvet arayışlarına hız veren bordo mavililer ilk hamlesini gerçekleştirdi.Trabzonspor'un eski oyuncusu Kevin Campbell'ın tavsiye ettiği oyuncu için izleme ekibinin de daha önceden raporlama yaptığı öğrenildi. Öte yandan oyuncuyu İngiltere'den tanıyan Eddie Newton'un da futbolcuyla görüntülü bir şekilde konuştuğu ve transferinde önemli rol oynadığı belirtildi.Hatırlanacağı üzere Kewin Campbell, geçtiğimiz sezon da Daniel Sturridge'in Trabzonspor'a transferinde yardımcı olan isimlerdendi.Benik Afobe kariyerinin son yıllarında büyük sıkıntılar yaşadı. Geçtiğimiz senenin Eylül ayında çapraz bağları kopan futbolcu, Aralık ayında da 2 yaşındaki kızını kaybetmişti. Pandemi sonrasında yeşil sahalara geri dönen oyuncu futbolu çok özlediğini ve eski performansına kavuşmak istediğini açıklamıştı.Benik Afobe, son olarak Bristol City'de kiralık olarak forma giymişti. 27 yaşındaki Kongolu forvet, kariyerinde çıktığı 327 resmi maçta 89 gol atmış 30 da asist yapma başarısı göstermişti.

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