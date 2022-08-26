Spor Trabzonspor Gbamini KAPa bildirdi
TRANSFER

Trabzonspor Gbamin'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Everton'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun yeni transferi Gbamin kimdir? Ne kadar para kazanacak?
Gbamin

Trabzonspor, Everton'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

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