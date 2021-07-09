Transfer döneminin flaş takımı Adana Demirspor bir futbolcuyu daha kente getirdi

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Kızını ve torunlarını öldürdüğü iddia edilen anneanneden şaşırtan ifade: Kızım kendisini ve çocuklarını öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde kızı Meryem (23) ile torunları Merve (1) ve Ömer İsmail Atsak'ı (3) öldürüp intihara kalkıştığı iddia edilen Öznur Aydın (55) ilk ifadesinde, kızının eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle çocuklarını vurup, intihar ettiğini iddia etti. Öznur Aydın, kızı ve torunlarının durumunu görünce kendisinin de intihara kalkıştığını ileri sürdü.