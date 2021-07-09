Transfer döneminin flaş takımı Adana Demirspor bir futbolcuyu daha kente getirdi

Britt Assombalonga, Younes Belhanda ve Mario Balotelli'yi transfer eden Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, aradığı sağ beki Hollanda'da buldu.
Ajansspor'un haberine göre mavi-lacivertliler, AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren sağ bek Jonas Svensson ile transfer görüşmelerine başladı ve Norveçli futbolcuyu Adana'ya getirdi.
28 yaşındaki savunmacının Adana şehrini gezdikten sonra kararını vereceği bildirildi.
- Norveçli sağ bek, geçen sezon AZ Alkmaar formasıyla 23'ü ilk 11 26 maça çıkarken, takımına 4 asistlik katkı yaptı.