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Transfer haberleri:​ Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa yolcusu: İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa yolcusu: İşte sözleşme detayları

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler, takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde, kadroda düşünülmeyen Miha Zajc'a Genoa talip oldu. İtalyan ekibi 26 yaşındaki oyuncuyu, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Miha Zajc, 31 Ocak 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Miha Zajc, 31 Ocak 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte gelen oyuncular kadar giden oyuncular da büyük önem taşıyor. Elindeki oyuncuların bonservisleriyle beraber göndermek isteyen Fenerbahçe'de, Miha Zajc için Genoa talip oldu.

Sarın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor

İtalya Serie A takımlarından Genoa, Miha Zajc transferinde sona yaklaştı. İtalyan ekibi sarı-lacivertli ekibin kadroda düşünmediği Sloven orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 3 milyon euro olduğu belirtilirken, Miha Zajc transferinin bugün ya da yarın sonuçlanmasının bekleniyor.

Fenerbahçe'de Muriqi yerine 3 aday: Seferovic, Berisha ve Antonio
Fenerbahçe'de Muriqi yerine 3 aday: Seferovic, Berisha ve Antonio

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica’nın Boşnak asıllı İsviçreli golcüsü Seferovic için Portekiz ekibine teklifte bulundu. Benfica, beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki oyuncu için gelecek tekliflere sıcak bakıyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Boşnak asıllı oyuncu, Liga NOS’da bu sezon 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Listede Mergim Berisha da var Fenerbahçe’nin listesinde Red Bull Salzburg forması giyen Mergim Berisha da var. Sarı-lacivertliler geçen sezon Altach’ta kiralık olarak forma giyen Berisha için Red Bull Salzburg kulübüyle de temasa geçti. Fenerbahçe, kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki golcü futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Kosova asıllı golcü, Almanya U21 Milli Takımı forması giyiyor. 1.88 boyundaki Berisha geçen sezon 30 maçta 10 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. Cenk Tosun'dan Fenerbahçe itirafı Michail Antonio için nabız yoklanıyorWest Ham United forması giyen Jamaika asıllı İngiliz forvet Michail Antonio da listede. kulübü de oyuncusunu satmak istiyor. Sarı-lacivertliler, 1 yıl sözleşmesi olan 30 yaşındaki golcüye uygun bir bonservis ödemek istiyor. Mergim Berisha'nın attığı golleri izleyebilirsiniz

  • Miha Zajc ile bir başka Serie A ekibi Verona da yakından ilgileniyor. Bu arada Miha Zajc’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında sona erecek.

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe itirafı
Cenk Tosun'dan Fenerbahçe itirafı

İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen Cenk Tosun, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adının Fenerbahçe ile anılmasını değerlendiren golcü oyuncu, “Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor musun?” sorusuna yanıt verdi."Kiralık gidebilirim"Cenk Tosun, "Sakatlığım sürecinde hiç kimseyle görüşmedim. En önemli şey dizimdi. Yüzde yüz hazır olup Everton’a faydalı olmak istiyorum. Her gün çift idman yapıyorum. Sakatlık sürecinde kimseyle görüşmedim. Şu anda bir yere gidemem. Dizim iyileşti ama yüzde yüz hazır hale gelmek için 1.5 ay var. Şu anda kulüpler beni niye alıp oynatsın ki? Devre arasına kadar oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Geçen seneki gibi az forma şansı bulursam, hoca beni düşünmezse belki kiralık giderim" ifadelerini kullandı."Hedefim Avrupa'da kalmak"Önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, “Avrupa’da kalmak istiyorum. Burada kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Ne kadar Türk Avrupa’da oynarsa o kadar beni gururlandırıyor. Geri dönmemi isteyen de çok. Ancak burada hayal ettiklerimi başarmadım. Burada adımdan biraz daha söz ettirip ondan sonra dönmek istiyorum. Everton’da forma şansı bulmak istiyorum. Bulamazsam kiralık gidip Avrupa Şampiyonası’nda görev almak istiyorum” diye konuştu.

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