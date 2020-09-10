Transfer haberleri: Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa yolcusu: İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa yolcusu: İşte sözleşme detayları
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler, takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde, kadroda düşünülmeyen Miha Zajc'a Genoa talip oldu. İtalyan ekibi 26 yaşındaki oyuncuyu, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte gelen oyuncular kadar giden oyuncular da büyük önem taşıyor. Elindeki oyuncuların bonservisleriyle beraber göndermek isteyen Fenerbahçe'de, Miha Zajc için Genoa talip oldu.
Sarın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor
İtalya Serie A takımlarından Genoa, Miha Zajc transferinde sona yaklaştı. İtalyan ekibi sarı-lacivertli ekibin kadroda düşünmediği Sloven orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 3 milyon euro olduğu belirtilirken, Miha Zajc transferinin bugün ya da yarın sonuçlanmasının bekleniyor.
Miha Zajc ile bir başka Serie A ekibi Verona da yakından ilgileniyor. Bu arada Miha Zajc’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında sona erecek.
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