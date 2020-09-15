Fenerbahçe'nin istediği Mario Mandzukic Lokomotiv Moskova ile anlaştı

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde golcü oyuncu Vedat Muriqi bonuslar dahil olmak üzere 20 milyon euro karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’ya transfer oldu. Kosovalı oyuncu Lazio ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Vedat Muriqi için boşluğunu yıldız bir oyuncuyla doldurmak isteyen Fenerbahçe’de, gözler golcü transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi eline de olan Hırvat golcü Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Emre Belözoğlu'nun telefonda konuştuğu golcü ortaya çıktı Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin golcü transferindeki hedeflerini açıkladı.Santrfor bölgesi için üç aday olduğunu belirten Çelikler'in, konuyla ilgili Haber Global'de yaptığı açıklamalar şöyle;"Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış""Samatta adaylardan biri, benim duyduğum Lazio’da oynayan Caicedo ikinci ihtimal, Portolu Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış, 8 milyon euro bonservisi var. Oyuncu, 'Ben gelirim ama bonservis var' demiş. Bonservis de 8’den 7’ye düşmüş, daha aşağı değil. Fenerbahçe’de bir de Cavani konuşuluyor ama çok zor. Kaynaklarım doğrulamadı sponsor dedikodularını."31 maç 10 golBeşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Ze Luis, 2019 yazında Spartak Moskova'dan 10.75 milyon euro bonservisle Porto'ya transfer oldu. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibiyle çıktığı 31 maçta 10 gol atarken, 2 de asist kaydetti.Tümer Metin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Rahat 30 gol atarFenerbahçelilerin konuştuğu '30 gol atacak forvet'in ismi ortaya çıktı

Yıllık 2.7 milyon euroya anlaştı

Rus basınında çıkan haberlere göre, 34 yaşındaki golcü oyuncu Mandzukic, Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Katar'da kazandığından çok daha az bir rakama imza atacak olan Hırvat oyuncu, yıllık 2.7 milyon euro alacak.

Attığı gollerle adından söz ettirdi

Hırvat golcü Mario Mandzukic, 2012 yılında Bayern Münih'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Alman ekibinde 54 lig maçında 33 gol kaydederken, daha sonra İspanya'nın Atletico Madrid ekibine transfer oldu. La Liga'da 28 maçta 12 gol, 5 asistlik performans sergileyen Mandzukic, 2015 yılında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Juventus'a imzayı attı. Siyah-beyazlılarda 5 sezon forma giyen Hırvat futbolcu, 162 maçta 44 gol kaydetti. Son olarak Katar Ligi temsilcilerinden Al Duhail'e transfer olan 34 yaşındaki oyuncu, 7 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Giuliano'nun transfer bilmecesi: Al Nassr ülkeden çıkmasına izin vermiyor Suudi Arabistan'da yaşanan olan dünya futbolunda daha önce eşine pek de rastlanılmayan bir durum. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano'nun takımdan ayrılmak istemesi ve kulübünün bunu engellemeye çalışma yöntemi büyük bir krize neden oldu.Fenerbahçe'den Al Nassr'a transfer olduktan sonra ilk senesinde şampiyonluk yaşayan ve mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu bu sezon ise takımdan ayrılmak istiyor. Avrupa'dan teklif alan oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini FIFA'ya giderek feshetmeye çalıştığı ve ülkeden ayrılarak yeni takımına imza atmak istediği iddia edildi.Al Nassr tüm bu gelişmeler nedeniyle oyuncunu Suudi Arabistan'dan ayrılışına vizesini iptal ederek engel oldu. Giuliano'nun anlaştığı kulübün emirleriyle hareket ettiğini öne süren Suudi Arabistan kulübünün bu tavrı tartışmalara neden oldu.Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Giuliano'nun transferindeki anlaşmazlığın yakın zamanda çözülmesi bekleniyor. Oyuncunun ülke dışına çıkamaması ve adeta ülkede rehin bir vaziyette tutulması sürecinin uzaması halinde Brezilya'nın ülkede bulunan büyük elçiliğinin devreye gireceği aktarıldı.