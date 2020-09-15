Transfer haberleri: Fenerbahçe'nin istediği Mario Mandzukic Lokomotiv Moskova ile anlaştı
Fenerbahçe'nin istediği Mario Mandzukic Lokomotiv Moskova ile anlaştı
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi’in ardından golcü arayışları
devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan
Mario Mandzukic hakkında Rus basınında çarpıcı haberler yer
aldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde golcü oyuncu Vedat Muriqi bonuslar dahil olmak üzere 20 milyon euro karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’ya transfer oldu. Kosovalı oyuncu Lazio ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
Vedat Muriqi için boşluğunu yıldız bir oyuncuyla doldurmak isteyen Fenerbahçe’de, gözler golcü transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi eline de olan Hırvat golcü Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
Yıllık 2.7 milyon euroya anlaştı
Rus basınında çıkan haberlere göre, 34 yaşındaki golcü oyuncu Mandzukic, Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Katar'da kazandığından çok daha az bir rakama imza atacak olan Hırvat oyuncu, yıllık 2.7 milyon euro alacak.
Attığı gollerle adından söz ettirdi
Hırvat golcü Mario Mandzukic, 2012 yılında Bayern Münih'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Alman ekibinde 54 lig maçında 33 gol kaydederken, daha sonra İspanya'nın Atletico Madrid ekibine transfer oldu. La Liga'da 28 maçta 12 gol, 5 asistlik performans sergileyen Mandzukic, 2015 yılında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Juventus'a imzayı attı. Siyah-beyazlılarda 5 sezon forma giyen Hırvat futbolcu, 162 maçta 44 gol kaydetti. Son olarak Katar Ligi temsilcilerinden Al Duhail'e transfer olan 34 yaşındaki oyuncu, 7 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
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