Süper Lig'de son gün transferleri

4 Ağustos'ta başlan yaz transfer dönemi Türkiye için bugün sona erecek. İşte Süper Lig'de transferin son gününde yaşanan sıcak gelişmeler;
Kemal Ademi Fenerbahçe için geldi
- Sarı-lacivertli kulüp, İsviçre ekibi Basel'in 24 yaşındaki santrforu Kemal Ademi ile anlaşma sağladı.
Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir. pic.twitter.com/0ginqAnMXM
Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Beşiktaş'ta Serdar Aziz sesleri
- Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen stoper Serdar Aziz için harekete geçtiği iddia edildi.
Beşiktaş'a Ghezzal'ı getirdi
- Beşiktaş, Leicester City'de oynayan kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı. Cezayirli futbolcu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
Galatasaray eski yıldızlarını istiyor
- Sarı-kırmızılılar Seri ve Onyekuru'nun transferleri için girişimlerini hızlandırdı.
Allahyar kiralık gitti
- Fenerbahçe, İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiralandığını açıkladı.
(Transfer gelişmeleri oldukça sayfamız güncellenecektir)
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