Süper Lig'de son gün transferleri

4 Ağustos'ta başlan yaz transfer dönemi Türkiye için bugün sona erecek. İşte Süper Lig'de transferin son gününde yaşanan sıcak gelişmeler;

Kemal Ademi Fenerbahçe için geldi

Sarı-lacivertli kulüp, İsviçre ekibi Basel'in 24 yaşındaki santrforu Kemal Ademi ile anlaşma sağladı.

Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir. pic.twitter.com/0ginqAnMXM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 4, 2020

Beşiktaş'ta Serdar Aziz sesleri

Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen stoper Serdar Aziz için harekete geçtiği iddia edildi.



Beşiktaş'a Ghezzal'ı getirdi

Beşiktaş, Leicester City'de oynayan kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı. Cezayirli futbolcu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.







Galatasaray eski yıldızlarını istiyor

Sarı-kırmızılılar Seri ve Onyekuru'nun transferleri için girişimlerini hızlandırdı.







Allahyar kiralık gitti

Fenerbahçe, İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiralandığını açıkladı.







(Transfer gelişmeleri oldukça sayfamız güncellenecektir)