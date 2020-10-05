TRANSFER

Transfer haberleri: Süper Lig'de son gün yapılan transferler

Süper Lig'de son gün transferleri

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün bitiyor. Bu kritik günde atılan imzaları ve transferle ilgili yaşanan bütün gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'de transferin son gününe girildi.

Süper Lig'de transferin son gününe girildi.

4 Ağustos'ta başlan yaz transfer dönemi Türkiye için bugün sona erecek. İşte Süper Lig'de transferin son gününde yaşanan sıcak gelişmeler;

Kemal Ademi Fenerbahçe için geldi

  • Sarı-lacivertli kulüp, İsviçre ekibi Basel'in 24 yaşındaki santrforu Kemal Ademi ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta Serdar Aziz sesleri

  • Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen stoper Serdar Aziz için harekete geçtiği iddia edildi.

Beşiktaş'a Ghezzal'ı getirdi

  • Beşiktaş, Leicester City'de oynayan kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı. Cezayirli futbolcu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.


Galatasaray eski yıldızlarını istiyor

  • Sarı-kırmızılılar Seri ve Onyekuru'nun transferleri için girişimlerini hızlandırdı.


Allahyar kiralık gitti

  • Fenerbahçe, İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiralandığını açıkladı.


(Transfer gelişmeleri oldukça sayfamız güncellenecektir)

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Kayserisporlu yıldız futbolcudan insanlık der...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.