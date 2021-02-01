Spor Transferden son anda vazgeçti
SÜPER LİG

Transferden son anda vazgeçti

Trabzonspor'dan ayrılan Joao Pereira'nın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la imza aşamasındayken masadan kalktığı ve ülkesine döndüğü bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Pereira bordo-mavililerin antrenörlük teklifini reddetmişti.
Pereira bordo-mavililerin antrenörlük teklifini reddetmişti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un anlaşma sağlayıp, sözleşme imzalamak üzere kente davet ettiği Joao Pereira, ülkesinden kendisine teklif geldiğini söyleyerek masadan kalktı.

Yerel basından ErkHaber Erzurum'da yer alan habere göre Sporting Lizbon'un kendisini Erzurum'dan aldıracağını belirten Pereira'ya başkan Ömer Düzgün sert tepki gösterdi ve görüşme esnasında gerilim yükseldi.

Olayın şaşkınlığını üzerinden atmaya çalışan BB Erzurumspor yönetiminin, kalan sürede sağ bek transferi yapıp, yapamayacağı merak konusu oldu.

Abdullah Avcı'dan Joao Pereira sözleri: Kaptanımıza seçenekler sundum
SPOR
Abdullah Avcı'dan Joao Pereira sözleri: Kaptanımıza seçenekler sundum


Abone Ol Google News
İnşaat işçiliğinden doktorluğa: Başarılı hayat hikayesi ile herkese örnek oluyor

İnşaat işçiliğinden doktorluğa: Başarılı hayat hikayesi ile herkese örnek oluyor
Aromalı zehir

Aromalı zehir

​Bir tane nargile 2 paket sigaradan daha fazla zarar veriyor.
31 bin kişiye ceza

31 bin kişiye ceza

Ekipler hafta sonu denetimlerinde binlerce kişiye ceza kesti.

Türkiye'nin ilk cep uydusu olacak.

​İzmir ve çevre illerde hissedilen depremler korkuttu.

Ülke lideri ve devlet başkanı gözaltına alındı.
Bir ay süreyle yasaklandı

Bir ay süreyle yasaklandı

Toplanma çağrısına İstanbul Valiliği izin vermedi.
Zuladan<br>51 kilo eroin çıktı

Zuladan
51 kilo eroin çıktı

​Dedektör köpek tepki verdi polis harekete geçti.
Sürpriz ziyaret

Sürpriz ziyaret

TBMM Başkanı Şentop Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini ziyaret etti.
Bize aşı ulaşmadı

Bize aşı ulaşmadı

İsrail 5 bin doz yollanacağını açıklamıştı.
DSÖ ‘sıfır’ noktasında

DSÖ ‘sıfır’ noktasında

​Koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığını araştırıyorlar.
Lokantalar<br>açılacak mı?

Lokantalar
açılacak mı?

​Kabinenin kararı merakla bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.