Transferden son anda vazgeçti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un anlaşma sağlayıp, sözleşme imzalamak üzere kente davet ettiği Joao Pereira, ülkesinden kendisine teklif geldiğini söyleyerek masadan kalktı.

Yerel basından ErkHaber Erzurum'da yer alan habere göre Sporting Lizbon'un kendisini Erzurum'dan aldıracağını belirten Pereira'ya başkan Ömer Düzgün sert tepki gösterdi ve görüşme esnasında gerilim yükseldi.

Olayın şaşkınlığını üzerinden atmaya çalışan BB Erzurumspor yönetiminin, kalan sürede sağ bek transferi yapıp, yapamayacağı merak konusu oldu.

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