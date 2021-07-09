Transferi açıkladılar: Barcelona'da bir Trabzonlu

Avusturya ekibi Rapid Wien'in 10 numarası Yusuf Demir, Barcelona'nın B takımına transfer oldu.
Katalan kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki oyuncunun 500 bin euro bedelle bir sezonluğuna kiraladığı bildirildi.
Oyuncunun satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olduğu bildirildi.
Transfer, kulübün Türkçe hesabından "Barcelona'da bir Trabzonlu" ifadeleriyle duyuruldu.
Rapid Wien formasıyla 38 maça çıkan Yusuf Demir, 9 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.
Genç oyuncu milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı.
Barcelona'da bir Trabzonlu! 🇹🇷
Yusuuuuuuuuf Deeemiiiiiiir! 💙❤ pic.twitter.com/Cqw33H78yA
Barcelona'da bir Trabzonlu! 🇹🇷