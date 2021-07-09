Spor Transferi açıkladılar Barcelonada bir Trabzonlu
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Transferi açıkladılar: Barcelona'da bir Trabzonlu

Barcelona'nın B takımı, Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir'i satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transferi açıkladılar: Barcelonada bir Trabzonlu
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Avusturya ekibi Rapid Wien'in 10 numarası Yusuf Demir, Barcelona'nın B takımına transfer oldu.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki oyuncunun 500 bin euro bedelle bir sezonluğuna kiraladığı bildirildi.

Oyuncunun satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olduğu bildirildi.

Transfer, kulübün Türkçe hesabından "Barcelona'da bir Trabzonlu" ifadeleriyle duyuruldu.

Rapid Wien formasıyla 38 maça çıkan Yusuf Demir, 9 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

Genç oyuncu milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı.

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