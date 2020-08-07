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Transferin gözdesi Mensah hangi takımda gidecek?

Prosinecki Mensah'ın gitmesini istediği takımı açıladı

Hes Kablo Kayserispor eski teknik direktörü Robert Prosinecki, transferin gözde ismi Mensah için dikkati çeken bir çıkışta bulundu. Hırvat teknik adam, Ganalı futbolcunun Türkiye'de kendisini en çok gösterebileceği takımın Galatasaray olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Mensah, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 5 gol atarken, 8 de asist kaydetti.

Mensah, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 5 gol atarken, 8 de asist kaydetti.

Geride kalan sezon Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan teknik direktör Robert Prosinecki, ismi İstanbul takımları ile anılan Bernard Mensah’a en uygun takımın Galatasaray olacağı kanısında.

"En çok Galatasaray'da kendini gösterebilir"

Yeni sezonda Kayserispor’daki görevine devam etmeyecek olan Prosinecki, yüksek maliyetinden ötürü sarı-kırmızılı kulübün satmayı düşündüğü Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili olarak “Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu. Kendisini isteyen bir çok takım var. Mensah Türkiye’de en çok Galatasaray takımında kendini gösterebilir ve orada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mensah Avrupa’dan bir oyuncu” dedi.

Bernard Mensah'ın transfer olacağı takımı açıkladılar
Bernard Mensah'ın transfer olacağı takımı açıkladılar

Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah'ın hangi takıma transfer olacağı konusu netleşiyor. Sarı kırmızılı takımda sergilediği performansla birçok takımın gündemine giren oyuncu, Gana basınına göre Galatasaray ile her konuda anlaştı.Bonservis sorununun çözülmesini bekleyen yetenekli futbolcunun bu sıkıntının giderilmesinin ardından İstanbul'a gideceği iddia edildi. Ghanasoccernet'te yer alan haberin detaylarında Galatasaray'ın bu transfere kaynak oluşturmak için Maicon'u sattığı, Belhanda ve Babel'in de ayrılığının sürpriz olmayacağı belirtildi.Bernard Mensah, Kayserispor formasıyla çıktığı 54 resmi maçta 9 gol attı 9 da asist yapma başarısı gösterdi.Galatasaray, Kayserispor&#39;un yıldızı Bernard Mensah ile anlaştı (GHN) pic.twitter.com/riClDP8uqO&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 3, 2020

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