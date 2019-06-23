Trezeguet Galatasaray'a yakın

Galatasaray, devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak istenilen yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferinden vazgeçtiği Mahmoud Trezeguet’ye sonunda kavuşuyor. Kasımpaşa Kulübü ile Galatasaray arasında birkaç gündür devam eden pazarlıklar sonunda iki kulübün yaklaşık 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma noktasına geldi öğrenildi. Devre arasında Mbaye Diagne transferiyle birlikte Kasımpaşa ile iyi ilişkiler kuran Galatasaray, Trezeguet transferini de bu yolla tamamlamak istiyor. Devre arasında da Trezeguet’ye de talip olan sarı-kırmızılılar, 15 milyon Euro’luk faturayla karşılaşmıştı. Bu transferden o dönemde vazgeçen ve ligin tamamlanmasının ardından tekrar oyuncuya talip olan Galatasaray, yine 15 milyon Euro rakamıyla karşılaşırken, bu kez pazarlıklarla bu rakamı aşağı doğru çekti. İki takımın 7 milyon Euro nakit ödeme üzerinde anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Öte yandan yapılan pazarlıklar esnasında Galatasaray’ın Kasımpaşa’ya Diagne transferinde olduğu gibi şampiyonluk primi ya da bir sonraki satıştan pay önerdiği bilgisi alındı. Galatasaray, Trezeguet konusunda çalışmalarını devam ettirirken Mısırlı oyuncunun sarı-kırmızılı takımla ilgili sözleri tekrar gündeme geldi. Devre arasında başta İnter olmak üzere adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Mısırlı futbolcu, “Inter’e gideceğimi söylemedim. Inter’den teklif aldığımı söyledim. Ben Galatasaray’ı bekliyorum. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Bu yüzden Galatasaray’ı tercih ediyorum” diye konuşmuştu. Bu sezon ligde 34 maça çıkan Trezeguet, 9 gol 9 asistlik performans sergiledi. Mısırlı futbolcu şu an Afrika Kupası’nda milli takım forması giyerken ülkesinin Zimbabve’yi 1-0 yendiği karşılaşmada galibiyet golünü kaydetti.

Lanis Hagi için 8 milyon

Romanya U21 milli takım forması giyen Hagi’nin oğlu Lanis Hagi için Romanya’dan Galatasaray’la ilgili açıklama geldi. Transfer döneminde Avrupa kulüplerinin gözdesi olan 10 numara pozisyonunda forma giyen genç oyuncu için Romanya Futbol Federasyonu eski başkanı Dragomir, Türkiye’den 8 milyon Euro değerinde teklif olduğunu söyledi. Rumen basınında Digisport’a açıklamalarda bulunan Dragomir, “Hagi çok kaliteli bir futbolcu. Onun değerini 15 milyon Euro olarak görüyorum. Şu anda hangi takım olduğunu bilmiyorum ama Türkiye’den 8 milyon Euro teklif eden kulüp var” ifadelerini kullandı. Eski milli futbolcu Helmut Duckadam ise Türkiye’den 8 milyon Euro teklif olduğu açıklamasının ardından bu kulübün Galatasaray olma ihtimalinin yüksek olmsı üzerine, “8 milyon Euro’ya Lanis’i bırakır mı bilmiyorum. Galatasaray gibi her yıl Avrupa kupalarında oynayan bir takım olmasına rağmen bu rakamın üzerinde bir fiyat talebi olabilir” açıklamasında bulundu.

Mbaye Diagne Al Nasr yolcusu

Galatasaray’la yaşadığı şampiyonlukla birlikte Süper Lig’i gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne’nin Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaştığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Senegalli golcü için 16 milyon Euro talep ederken Al Nassr, 13 milyon euroluk bir teklifte bulundu. İki takımın pazarlıklara devam ettiği ve kısa bir süre içinde resmi açıklamanın beklendiği belirtildi. Geçen sezonu 31 golle tamamlayan ve Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Diagne, Suudi Arabistan ekibi ile yıllığı 4 milyon Euro’dan anlaşmaya vardığı öğrenildi. 27 yaşındaki golcü oyuncu, sarı kırmızılı takımdan yıllık net 2.3 milyon Euro maaş alıyordu.

Bruma’nın talibi çok

Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ederken, gündemdeki oyunculardan biri de Bruma oldu. Leipzig forması giyen futbolcunun Alman ekibinden ayrılmak istediği ve sarı-kırmızılıların da devrede olduğu öne sürüldü. Bruma’nın menajeri Catio Balde, Portekiz basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın yeniden transfer etmeyi planladığı iddia edilen Bruma için konuşan Catio Balde, oyuncusuna birçok talibin olduğunu söyledi. Sport TV’ye konuşan Balde, “Spartak Moskova’dan teklif aldık. Ardından PSV ve Porto da devreye girdi” dedi. Bruma geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla Bundesliga’da 14 maçta 1 gol atarken, 1 asist yaptı. Bruma tüm kulvarlarda ise 27 maçta forma giydi ve 3 gol atıp 3 asist yaptı.