UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Tuchel'den Başakşehir'in yıldızına övgü: Oldukça etkili biri, tehlikeli şutları var

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Medipol Başakşehir’in Türkiye liginin son şampiyonu olduğunu belirterek, “Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği, karşı atak geliştirme özellikleri oldukça fazla. Basite alacağımız bir takım değil” dedi. Alman teknik adam, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'den de övgü dolu ifadelerle bahsetti.

Haber Merkezi İHA
Tuchel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tuchel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fotoğraf: IHA

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında yarın Başakşehir’i ağırlayacak olan Fransız ekibi Paris Saint-Germain’de teknik direktör Thomas Tuchel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncularıyla maçın ciddiyeti hakkında konuştuklarını aktaran Tuchel, “Herkesin anladığına eminim. Söylemimizde bir değişiklik olmadı. Manchester United ve Leipzig’in ardından 3. final olacak ve biz bunu kazanacağız” ifadelerini kullandı.

“Basite alacağımız bir takım değil”

Grubu lider olarak bitirme şanslarının bulunduğu yönünde gelen bir soruyu deneyimli çalıştırıcı, “Kazanmak istiyoruz, önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilir bir şey değil. 1. olmak tabii ki avantaj. Ama en önemlisi karakterimizi ortaya koymak. Başakşehir, Türkiye şampiyonu. Basite alacağımız bir takım değil” diye cevaplandırdı.

“İrfan Can oldukça etkili biri”

Leipzig karşısında 3 gol atan İrfan Can Kahveci için özel bir önlem almayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin Thomas Tuchel, “Tehlikeli şutları var, oldukça etkili biri. Bizim maçı karşı sahada tutmamız lazım. Manchester United maçında gösterdiğimiz performansı sergilememiz gerek. Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği, karşı atak geliştirme özellikleri oldukça fazla. Risk alamayız” şeklinde konuştu.

“Rafinha’nın son performansları beni şaşırtmadı”

Brezilyalı futbolcu Rafinha’nın yaşadığı sakatlıklara rağmen performansında azalma olmadığına dikkat çeken Tuchel, “Rafinha istisnai, en iyisini veren, oynamak için tam kalitesi olan biri. Sakatlıkları oldu ama son performansları beni şaşırtmadı. Teknik kalitesi çok yüksek. Bir antrenör olarak onunla çalışmak büyük bir zevk” açıklamasını yaptı.

İrfan Can Kahveci itirafı: Onu bizim takımda görmek isterdim
İrfan Can Kahveci itirafı: Onu bizim takımda görmek isterdim

Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig’e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Milli futbolcu; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan sonra Devler Ligi'nde bir maçta 3 gol atan 4. Türk oyuncu oldu."Onu Sevilla'da görmek isterdim"İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'ndeki hayran bırakan performansıyla Sevilla'ya büyük pişmanlık yaşatırken, İspanyol ekibinin cephesinden dikkati çeken bir paylaşım geldi.İspanyol gazeteci Mario Mijenz Garcia sosyal medya hesabından, "İrfan Can inanılmaz bir futbolcu. Onu Sevilla'da görmek isterdim. İnanılmaz bir gösteri yaptı" ifadelerini kullandı.Hatırlanacağı üzere Sevilla Kulübü, sezon başında İrfan Can Kahveci için temaslarda bulunmuş ancak transferi gerçekleştirememişti. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin adamı İrfan Can KahveciŞampiyonlar Ligi'nde Giroud fırtınası: Attığı gollerle tarihe geçti

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