TÜMOSAN Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 kadro dışı

Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Yeşil-beyazlı ekipte iki oyuncu teknik ekibin aldığı karar doğrultusunda kadrodan çıkarıldı.
Konyaspor'da ilk 11 oyuncuları Sokol Cikaleshi ve Paul Bernardoni, alacakları ödenmediği için kulübe ihtar çekti. Takımın önemli 2 oyuncusu TÜMOSAN Konyaspor yönetim tarafından Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.
Sokol Cikalleshi bu sezon toplamda 15 maça çıkıp 8 gol atarken 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli kaleci Paul Bernardoni ise 17 maça çıkarken kalesini 4 maçta gole kapattı.