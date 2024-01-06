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Spor

TÜMOSAN Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 kadro dışı

Yarın akşam oynanacak Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesi yeşil-beyazlı ekipte iki isim kafileden çıkarıldı. Yönetimin aldığı karar doğrultusunda Sokol Cikaleshi ile kaleci Paul Bernardoni maç kadrosunda yer almıyor.

17:43 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:46 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sokol Cikalleshi - Paul Bernardoni
Sokol Cikalleshi - Paul Bernardoni

Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.


Yeşil-beyazlı ekipte iki oyuncu teknik ekibin aldığı karar doğrultusunda kadrodan çıkarıldı.


Neler yaşandı?

Konyaspor'da ilk 11 oyuncuları Sokol Cikaleshi ve Paul Bernardoni, alacakları ödenmediği için kulübe ihtar çekti. Takımın önemli 2 oyuncusu TÜMOSAN Konyaspor yönetim tarafından Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.


Sokol Cikalleshi bu sezon toplamda 15 maça çıkıp 8 gol atarken 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli kaleci Paul Bernardoni ise 17 maça çıkarken kalesini 4 maçta gole kapattı.






#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig
1 saat önce
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