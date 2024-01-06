TÜMOSAN Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 kadro dışı

Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı ekipte iki oyuncu teknik ekibin aldığı karar doğrultusunda kadrodan çıkarıldı.

Konyaspor'da ilk 11 oyuncuları Sokol Cikaleshi ve Paul Bernardoni, alacakları ödenmediği için kulübe ihtar çekti. Takımın önemli 2 oyuncusu TÜMOSAN Konyaspor yönetim tarafından Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.