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Spor

Galatasaray'da Icardi şoku

Sarı-kırmızılı kulüp, yüzünde oluşan kırıklar nedeniyle Mauro Icardi'nin bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

14:32 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 14:47 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Icardi özel maskeyle idmana çıkmıştı.
Icardi özel maskeyle idmana çıkmıştı.

Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Arjantinli golcünün sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapılırken, en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı bildirildi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."





#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Süper Lig
21 dakika önce
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