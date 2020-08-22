TRANSFER

Türk takımlarının gözdesi Alexandre Pato artık serbest statüde

Türk takımlarının her transfer döneminde gündemine giren yıldızlardan biri olan Alexandre Pato ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak Galatasaray'ın ciddi olarak ilgilendiği oyuncu ülkesinin takımlarından Sao Paulo'dan ayrıldı ve serbest oyuncu statüsüne düştü.

Haber Merkezi AA
Alexandre Pato son olarak Sao Paulo formasını giymişti.

Alexandre Pato son olarak Sao Paulo formasını giymişti.

Fotoğraf: WASHINGTON ALVES

Brezilya ekibi Sao Paulo'da forma giyen golcü futbolcu Alexandre Pato, takımından ayrıldığını açıkladı.

Ayrılık kararını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Brezilyalı forvet Pato şunları söyledi;

"Bugün kariyerimin önemli bir bölümü daha kapandı. Burada bulunduğum 17 ay boyunca bana güvendikleri ve destek oldukları için Sao Paulo Kulübü ile taraftarlara teşekkür ederim. Sao Paulo formasını tekrar giymek benim için bir onurdu"

Alexandre Pato kimdir: Pato kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

  • Ülkesinde Internacional ve Corinthians'ta görev yapan 30 yaşındaki Pato, İtalya'da Milan, İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Villarreal, Çin'de Tianjin Tianhai formaları giymişti. Daha önce 2014-2015 sezonunda da Sao Paulo'da top koşturan Pato, Mart 2019'da takıma dönmüştü.

Pato, geçen yıldan bu yana Sao Paulo'da 33 maça çıkmış ve 9 gol kaydetmişti.

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