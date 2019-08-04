Türk Telekom'da Falcao sesleri

Galatasaray’ın Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’yu unutmadı. Taraftarlar, transferini çok istedikleri Falcao için maç önü ve maç boyunca tezahüratlarda bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime ‘Taraftar çıldırdı, Falcao’yu istiyor’ tezahüratı ile mesaj gönderdi.
Öte yandan Falcao, geleceğiyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. -Yıldız futbolcu, "Monaco yeni bir sözleşme teklif etmedi, son bir senem kaldığı için gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum. Gelen güzel teklifler var, ben de ailemi ve geleceğimizi düşünmek zorundayım" ifadelerini kullandı.
Gelecek mi? #Falcao pic.twitter.com/oAeah4ID4d
Gelecek mi? #Falcao pic.twitter.com/oAeah4ID4d— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Ağustos 2019
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