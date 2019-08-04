Türk Telekom'da Falcao sesleri

Galatasaray’ın Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’yu unutmadı. Taraftarlar, transferini çok istedikleri Falcao için maç önü ve maç boyunca tezahüratlarda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime ‘Taraftar çıldırdı, Falcao’yu istiyor’ tezahüratı ile mesaj gönderdi.

Öte yandan Falcao, geleceğiyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. -Yıldız futbolcu, "Monaco yeni bir sözleşme teklif etmedi, son bir senem kaldığı için gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum. Gelen güzel teklifler var, ben de ailemi ve geleceğimizi düşünmek zorundayım" ifadelerini kullandı.