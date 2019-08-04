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Türk Telekom'da Falcao sesleri

Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos maçında transfer görüşmeleri süren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao lehinde tezahüratlar yaptı.

Haber Merkezi IHA
Sarı-kırmızılı tribünler, "Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor" diye haykırdı.

Sarı-kırmızılı tribünler, "Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor" diye haykırdı.

Fotoğraf: IHA

Galatasaray’ın Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’yu unutmadı. Taraftarlar, transferini çok istedikleri Falcao için maç önü ve maç boyunca tezahüratlarda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime ‘Taraftar çıldırdı, Falcao’yu istiyor’ tezahüratı ile mesaj gönderdi.

Öte yandan Falcao, geleceğiyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. -Yıldız futbolcu, "Monaco yeni bir sözleşme teklif etmedi, son bir senem kaldığı için gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum. Gelen güzel teklifler var, ben de ailemi ve geleceğimizi düşünmek zorundayım" ifadelerini kullandı.


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