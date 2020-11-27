Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.

Kura çekimine 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer alacak.

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Batuhan Karadeniz'in yıldızlaştığı maçta Hekimoğlu Trabzon turladı Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon’a 3-3 biten 90 dakikanın ardından penaltı atışları sonucunda elenerek kupaya veda etti.Karşılaşmadan dakikalar;10. dakikada kullanılan sol kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte Batuh Karadeniz’in vuruşunda top filelere gitti. 0-112. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde kafayla tamamlayan Kvrzic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-123. dakikada Kvrzic topu ceza sahası içerisinde müsait durumdaki Alibec’le buluşturdu. Alibec’in düzelterek yaptığı vuruşta kaleci Batuhan meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.24. dakikada defansın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Batuhan Karadeniz topu kaleci İsmail’in üzerinden aşırttı. Kaleye giden topa savunma müdahale edemeyince konuk ekip öne geçti. 1-234. dakikada Hasan Hüseyin’in ceza sahası içerisinde topa elle dokunması sonucu kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın gerisine geçen Batuhan Karadeniz, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 1-361. dakikada Kvrzic’in sağ çaprazdan vuruşunda kaleciden dönen topu Emre Demir tamamladı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.83. dakikada Hasan Hüseyin’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kvrzic, önünü boşaltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-385. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Kanga, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 3-3Batuhan Karadeniz'in golleri;Hes Kablo Kayserispor 0-1 Hekimoğlu Trabzon FK Batuhan Karadeniz 10' pic.twitter.com/aN79y1pTNJ— A Spor (@asporcomtr) November 26, 2020 Hes Kablo Kayserispor 1-2 Hekimoğlu Trabzon FK Batuhan Karadeniz 25' pic.twitter.com/CNWox4vSbC— A Spor (@asporcomtr) November 26, 2020 Hes Kablo Kayserispor 1-3 Hekimoğlu Trabzon FK 34' Batuhan Karadeniz (Pen) pic.twitter.com/kpV2x4qwdz— A Spor (@asporcomtr) November 26, 2020