Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs şoku: Mario Fernandes'in testi pozitif çıktı

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın sahasında A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek Rusya'da maç öncesinde koronavirüs şoku yaşanıyor.

Gazetemru.com'da yer alan habere göre CSKA Moskova ve Rusya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Mario Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Türkiye maçı öncesinde rutin testlere giren Rusya Milli Takımı'nda Fernandes haricinde pozitif vakaya rastlanmadı. Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stansilav Cherchesov da 30 yaşındaki tecrübeli sağ bek oyuncusunun virüs şüphesiyle kadrodan çıkartıldığını belirtti.

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının arından Fernandes hızlı bir şekilde takımdan izole edildi. Haberde ayrıca oyuncunun test sonuçlarının pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti taşımadığına da dikkat çekildi. Fernandes, aday kadrodan çıkartılırken, yerine başka bir futbolcu dahil edilmedi.

Galatasaraylı Marcao'dan, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat iddiası Galatasaray, milli aranın olduğu haftada Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda, Ümit Milli Takımımız ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 0-0 sona erdiği duyuruldu.Fanatik'in iddiasına göre, Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında inanılmaz bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı oyuncu Marcao'nun, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edildi.Marcao'dan Halil Dervişoğlu'na tokat iddiasıİlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 70. dakikasında, kendisine sert girdiği için Marcao, Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Bu olay sonrasında saha karışırken, haberin detayında teknik direktör Tolunay Kafkas'ın Milli Takımı sahadan çektiği iddia edildi.Tolunay Kafkas olayı doğruladıÜmit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile konuştuğunu söyleyen Haber Global Spor Müdürü Onur Tuğrul, Kafkas'ın olayı doğruladığını ifade etti. Tuğrul, "Hoca gerilimi doğruladı ama olaydan sonra maçın 10 dakika daha devam ettiğini söyledi. Yağışın artmasıyla kayarak müdahaleler fazlalaştığı için gerilimin yükselmesi ihtimali üzerine maçı bitirdiklerini anlattı" ifadelerini kullandı.Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile konuştum. Hoca gerilimi doğruladı ama olaydan sonra maçın 10 dakika daha devam ettiğini söyledi. Yağışın artmasıyla kayarak müdahaleler fazlalaştığı için gerilimin yükselmesi ihtimali üzerine maçı bitirdiklerini anlattı.— Onur Tuğrul (@onurtugrul) October 10, 2020 Halil Dervişoğlu'ndan Marcao açıklamasıMilli oyuncu Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi. Devişoğlu, "Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur" dedi.Galatasaray konuyla ilgili açıklama yaptıGalatasaray'dan yapılan açıklamada, herhangi bir tokat olayının yaşanmadığı vurgulandı. Resmi site üzerinden olayı anlatan Galatasaray Kulübü, "Karşılaşmanın 65. dakikasında milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu’nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır" ifadelerini kullandı. 🌟İtalya’da #HakanÇalhanoğlu, Fransa’da #BurakYılmaz ve #ZekiÇelik takımlarını sırtlamaya devam ediyor.💫Ayrıca henüz milli takım tercihini yapmayan Türk kökenli genç oyuncular da hem bizim hem de bulundukları ülkelerin takibinde.🧐 #BizimÇocuklar [🇹🇷] 📽 @omercelikbasli pic.twitter.com/0mI3eUwd1q— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 7, 2020 İdman Raporu | 9 Ekim Cuma🔗 https://t.co/ZXRxPaNLqZ pic.twitter.com/NiC1wWLFlQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 9, 2020