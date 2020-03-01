Türkiye tek yürek

Süper Lig’de bu hafta oynanan tüm maçlarda Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anısına statlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nı ay-yıldızlı bayraklarla süslerken, Fenerbahçe, Ülker Stadı’nın dışında yer alan reklam panolarına Türk bayrağı görüntüsü yerleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, bu vesileyle bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, başta şehitlerimizin aileleri ve yakınları olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Vodafone Park’a ay-yıldızlı bayraklar asan Beşiktaş da açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: “İdlib’de, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain saldırı neticesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizi anmak amacıyla, Vodafone Park’ın çeşitli alanlarına ay-yıldızlı bayraklarımız asıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain saldırıyı şiddetle lanetliyor, ülkemizin bekası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.”

TRABZON’DA 40 BİN TÜRK BAYRAĞI

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor taraftarları, maç öncesi statta birlikte tezahüratta bulundu. ‘Aramız bozuk, kanımız değil’ diye bağıran Çaykur Rizespor taraftarlarına, Trabzonspor taraftarları da tezahüratlarla destek verdi.

Daha sonra her iki takım taraftarları birlikte, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diye slogan attı. Stadın da dört bir yanı Türk bayrakları ile donatılırken tribünlere gelen binlerce taraftar, ellerindeki ay-yıldızlı bayrakları dalgalandırdı. Stat kenarındaki reklam panolarına ise, “Bir Ölür, Bin Diriliriz” yazıldı.

Fenerbahçe ise Antalyaspor maçı 11’ini Türk Bayrağı ve siyah fonun bulunduğu görselle açıkladı. Futbolcular ısınmaya üzerlerinde siyah tişörtle çıktı. Tişörtlerin üzerinde “Milletimizin Başısağolsun” yazıyordu. Maç kadrosu olarak anons edilen Şehitlerimizin isimlerinin okunmasının ardından tüm tribünler “Burada” diye bağırarak askerlerimize saygı duruşunda bulundu.

YİNE CENNET KOKTU HER YER

Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi de şehit askerlerimiz anıldı. Stada gelen binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu. Statta dev Türk bayrakları açıldı. Şehit olan askerlerin isimlerini okuyan stat spikerinin gözyaşlarına hakim olamaması, tribündeki taraftarları da duygulandırdı. Sözleri boğazına düğümlenen ve konuşmakta güçlük çeken spiker, şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Şehitlerin isimlerinin okunmasına taraftarlar, “Burada” diye karşılık verdi. Öte yandan tribünlerde de, “Yine Cennet Koktu Her Yer” pankartı açıldı.

Türk sporu şehitlerimiz için tek yürek oldu

Spor camiası, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmetçik için kenetlenirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Türk sporu, şehitlerimiz için tek ses ve tek yürek oldu” ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm spor tesisleri ve stadyumlar Türk bayrakları ile donatılırken, sporcular, müsabakalara ‘Başımız sağolsun’ pankartlarıyla çıktı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan karşılaşmalarda sporseverler, ay-yıldızlı bayraklarla şehitleri saygıyla andı. Türk sporunun böylesine hassas bir dönemde kenetlenmesinin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla ve minnetle yaşatmaya devam edeceğiz. Türk sporunun bütün paydaşlarına gösterdikleri hassasiyet, birlik ve beraberlik için şükranlarımı sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş: Herhalde oğlumuz şehit olacak, yüzüne o nur güzellik yansımış Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz, oğluyla en son 15 gün önce görüştüğünü belirterek, "Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış' dedim" ifadesini kullandı.Şehit Korkmaz'ın, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan ailesi, taziyeleri kabul etti. İlçede seracılık yapan baba Korkmaz, üzüntülü ancak gururlu olduğunu söyledi.Askerlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Korkmaz, şunları kaydetti:"Bu devlet bizim. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Şehitlik mertebesini iyi biliyoruz. Peygamberimizin komşusu olacak. Bu inançla yaşıyoruz. Oğlumla en son 15 gün önce görüşmüştüm. O zaman belliydi şehit olacağı. 15 gün boyunca hep gezdi. Yıllardır gezmediği kadar gezdi. Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış.' dedim. Şehitlik yüzüne vurmuştu. Tabutuna da baktım zaten, yüzünde aynı nur vardı."Şehit Korkmaz'ın naaşı, Turunçova Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Kahraman şehitlerin hikayeleri yürek burkuyor50 gün sonra düğünü vardı: Şehit ateşi Sancaktepe’ye düştü43 yıl önce babası şimdi de oğlu şehit olduKuzey Irak'ta gazi İdlib'te şehit oldu: İki gün önce gönüllü olarak gitmişti