SÜPER LİG

Türkiye tek yürek

Süper Lig’de oynanan tüm maçlarda Suriye’nin İdlib kentinde hain saldırı sonrası şehit düşen askerlerimiz anıldı. Şehitlerimiz için statlara ve çevrelerine Türk bayrakları asıldı, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” tezahüretları yapılıp, “Yine Cennet Koktu Her Yer” gibi duygu dolu pankartlar açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor'lu taraftarlar stadı ay yıldızlı bayraklarla donattı.

Trabzonspor'lu taraftarlar stadı ay yıldızlı bayraklarla donattı.

Süper Lig’de bu hafta oynanan tüm maçlarda Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anısına statlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nı ay-yıldızlı bayraklarla süslerken, Fenerbahçe, Ülker Stadı’nın dışında yer alan reklam panolarına Türk bayrağı görüntüsü yerleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, bu vesileyle bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, başta şehitlerimizin aileleri ve yakınları olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Vodafone Park Stadı
Vodafone Park Stadı

Vodafone Park’a ay-yıldızlı bayraklar asan Beşiktaş da açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: “İdlib’de, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain saldırı neticesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizi anmak amacıyla, Vodafone Park’ın çeşitli alanlarına ay-yıldızlı bayraklarımız asıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain saldırıyı şiddetle lanetliyor, ülkemizin bekası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.”

TRABZON’DA 40 BİN TÜRK BAYRAĞI

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor taraftarları, maç öncesi statta birlikte tezahüratta bulundu. ‘Aramız bozuk, kanımız değil’ diye bağıran Çaykur Rizespor taraftarlarına, Trabzonspor taraftarları da tezahüratlarla destek verdi.

Daha sonra her iki takım taraftarları birlikte, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diye slogan attı. Stadın da dört bir yanı Türk bayrakları ile donatılırken tribünlere gelen binlerce taraftar, ellerindeki ay-yıldızlı bayrakları dalgalandırdı. Stat kenarındaki reklam panolarına ise, “Bir Ölür, Bin Diriliriz” yazıldı.

Antalyaspor ve Fenerbahçe'li futbolcular.
Antalyaspor ve Fenerbahçe'li futbolcular.

Fenerbahçe ise Antalyaspor maçı 11’ini Türk Bayrağı ve siyah fonun bulunduğu görselle açıkladı. Futbolcular ısınmaya üzerlerinde siyah tişörtle çıktı. Tişörtlerin üzerinde “Milletimizin Başısağolsun” yazıyordu. Maç kadrosu olarak anons edilen Şehitlerimizin isimlerinin okunmasının ardından tüm tribünler “Burada” diye bağırarak askerlerimize saygı duruşunda bulundu.

YİNE CENNET KOKTU HER YER

Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi de şehit askerlerimiz anıldı. Stada gelen binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu. Statta dev Türk bayrakları açıldı. Şehit olan askerlerin isimlerini okuyan stat spikerinin gözyaşlarına hakim olamaması, tribündeki taraftarları da duygulandırdı. Sözleri boğazına düğümlenen ve konuşmakta güçlük çeken spiker, şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Şehitlerin isimlerinin okunmasına taraftarlar, “Burada” diye karşılık verdi. Öte yandan tribünlerde de, “Yine Cennet Koktu Her Yer” pankartı açıldı.

Türk sporu şehitlerimiz için tek yürek oldu

  • Spor camiası, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmetçik için kenetlenirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Türk sporu, şehitlerimiz için tek ses ve tek yürek oldu” ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm spor tesisleri ve stadyumlar Türk bayrakları ile donatılırken, sporcular, müsabakalara ‘Başımız sağolsun’ pankartlarıyla çıktı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan karşılaşmalarda sporseverler, ay-yıldızlı bayraklarla şehitleri saygıyla andı. Türk sporunun böylesine hassas bir dönemde kenetlenmesinin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla ve minnetle yaşatmaya devam edeceğiz. Türk sporunun bütün paydaşlarına gösterdikleri hassasiyet, birlik ve beraberlik için şükranlarımı sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş: Herhalde oğlumuz şehit olacak, yüzüne o nur güzellik yansımış
Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş: Herhalde oğlumuz şehit olacak, yüzüne o nur güzellik yansımış

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz, oğluyla en son 15 gün önce görüştüğünü belirterek, "Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış' dedim" ifadesini kullandı.Şehit Korkmaz'ın, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan ailesi, taziyeleri kabul etti. İlçede seracılık yapan baba Korkmaz, üzüntülü ancak gururlu olduğunu söyledi.Askerlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Korkmaz, şunları kaydetti:"Bu devlet bizim. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Şehitlik mertebesini iyi biliyoruz. Peygamberimizin komşusu olacak. Bu inançla yaşıyoruz. Oğlumla en son 15 gün önce görüşmüştüm. O zaman belliydi şehit olacağı. 15 gün boyunca hep gezdi. Yıllardır gezmediği kadar gezdi. Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış.' dedim. Şehitlik yüzüne vurmuştu. Tabutuna da baktım zaten, yüzünde aynı nur vardı."Şehit Korkmaz'ın naaşı, Turunçova Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Kahraman şehitlerin hikayeleri yürek burkuyor50 gün sonra düğünü vardı: Şehit ateşi Sancaktepe’ye düştü43 yıl önce babası şimdi de oğlu şehit olduKuzey Irak'ta gazi İdlib'te şehit oldu: İki gün önce gönüllü olarak gitmişti

SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi: "Bu inanılır gibi değil, tanksavar kullanmaya kalksanız aylar sürer"
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi: "Bu inanılır gibi değil, tanksavar kullanmaya kalksanız aylar sürer"

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi güçlerinin saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed rejimi güçlerine büyük bir askeri harekat başlattı.Milli Savunma Bakanlığı, 200'den fazla rejim hedefinin vurulduğu görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. 200'den fazla hedefin ağır şekilde vurulduğu SİHA operasyonunda en dikkat çeken görüntü, Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22) hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlara ilişkindi.Uluslararası savunma sanayi alanındaki sosyal medya hesapları söz konusu operasyondan övgüyle bahsederek, 'İsrail'den sonra bunu yapabilen ikinci ülkenin Türkiye olduğuna' dikkat çekti.Yeni Şafak, herkesin merak ettiği, "İdlib'de SİHA'lar nasıl bu kadar başarılı bir operasyon yürütebildi?" sorusunu Savunma Politikaları Analisti Turan Oğuz'a sordu.Risk alıp SİHA'ları soktu harekatın yıldızı oldularTürkiye'nin ilk kez SİHA'ları konvansiyonel bir güce karşı bu yoğunlukta kullandığına dikkat çeken Oğuz, "Eskiden hükümet olmuş bu konvansiyonel gücün büyük bir envanteri var. Yüzlerce zırhlı araç ve hedef vardı. Rusya ile bir anlaşmazlık neticesinde savaş uçaklarımızı Suriye hava sahasına sokmadık ama gerekli önlemleri aldıktan sonra hesaplı bir risk alıp İHA ve SİHA'larımızı sokmakta sakınca görmedik. Bu nedenle harekatın bu zamana kadarki kısmının yıldızı S/İHA'lar oldu" diye konuştu.Video: SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha ettiBu inanılır değil, tanksavarla yapmak aylar sürerSİHA'ların vuruş hassasiyeti konusunda da bir üst noktaya ulaştığını belirten Oğuz, şöyle devam etti:"Vuruş hassasiyeti çok gelişmiş ve çok farklı harp başlıkları taşıyabilen lazer arayıcı başlıklı mini akıllı mühimmat, Roketsan MAM-L'yi yaptık. 22 kilogramlık motoru bile olmayan süzülen bir mühimmatla rahatlıkla tank imha ediyoruz. Bu inanılır gibi değil. Bu görevi tanksavar kullanarak icra etmeye kalksanız aylar alacak bir süreç gerekir ve nihayetinde her tanka da bu kadar yaklaşamazsınız. 70'in üzerinde tank, onlarca obüs, zırhlı taşıyıcı araçlar vb. her şeyi vurabiliyoruz. Farkındaysanız, ebat olarak vurulması zor olan küçük araçlar bile rahatlıkla vurabiliyor. Videolarda neredeyse 1 metrenin altında sapmalara şahit olduk. Aslında SİHA'lar taşıyıcı platform, ana oyuncu ise mühimmat. MAM-L'lerde en yeni reaktif zırhlı tankları imha edebilecek tandem başlık da var. Termobarik başlık da var. Yüksek infilaklı parçacık etkili başlık da var. Böylece MAM-L'yi ağır zırhlı tank için de 5-10 düşmanın toplandığı yer için de kullanabiliyoruz.""SİHA'LAR RAHATLIKLA GÖREV YAPABİLİYOR"Düşman hava savunma sistemlerinin yer aldığı alanlarda SİHA'ların görev yapmasının kolay olmadığını vurgulayan Oğuz, "TSK, muhtemelen İdlib sahasında elektronik karıştırma ve köreltme yöntemleri de uyguluyor. Ayrıca Pantsir S-1 ve BUK-M2 hava savunma sistemlerinin vurulmasıyla harekat bölgesinde var olan tüm sistemler elimine edilip ondan sonra hava savunma tehdidi kalmadığı için bu SİHA'lar rahatlıkla görev yapıyor da olabilirler" ifadelerini kullandı.Video: Rus muhabirin İdlib izlenimleri: Türk SİHA’ları gece-gündüz vuruyor, durum çok zorlaştı"Bu kabiliyet 4-5 ülkede var""Hem SİHA'larımız hem hassas güdümlü mühimmatlarımız hem de elektronik harp kabiliyetimiz bir araya gelerek bu başarıyı getirdi" diyen Oğuz şu ifadelere yer verdi:"Bu seviyede bir elektronik harp kabiliyeti dünyada sadece 4-5 ülkede var. Pantsir S-1 hava savunma sistemlerini elektronik harp kullanarak vurabildiğini servis eden bir tek İsrail'di. İsrail ordusu, bunu gururla paylaşmıştı zira bu ileri elektronik harp kabiliyeti varlığını gösteriyordu. İsrail o örneklerde uzun menzilli mühimmatla vurdu ama bizim örneğimizde çok yakınına kadar giderek vurduk. Çekim açısının dike yakın olduğu görülüyor. Bu da çok yakınına girildiğini gösteriyor."TÜRKİYE AKTİF ŞEKİLDE KULLANIYORTürkiye'nin elektronik harp sistemlerini son bir yıldır yoğun şekilde kullandığına dikkat çeken Oğuz, "Elektronik harp sistemlerinin bomba gibi bir izi olmaz. Görülmez ve kanıtı yok. Bunun düşman güçlerin yaptıkları telsiz konuşmaları sosyal medyaya ve açık kaynaklara düşünce anlıyoruz. Mesela telsiz konuşmalarında kendi aralarında 'burada hiçbir elektronik şey çalışmıyor' diyorlar. Türkiye demek ki bu hattı çok aktif şekilde kullanıyor. Son 1.5 senedir yoğun şekilde kullanıldığına dair emareleri görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye bunları yapabiliyor.""SİHA'LARIN SATIŞLARINI ARTTIRIR""Başarılı operasyon görüntüleri, SİHA'ların satışına yönelik talebi nasıl etki eder?" sorusuna yanıt veren Oğuz, şu ifadelere yer verdi:"Savunma sanayisinde bir ürünün satılması için en önemli faktör 'muharebe onaylı' olmasıdır. Bu yayınlanan videolar da ürünlerin uluslararası pazarlama araçlarıdır. Bu şekilde başarılı devam ederse ve Türkiye'nin başarısında önemli bir yer edinirse tüm dünyada satışları daha da artar. Mesela S-400 gerçek bir çatışmada bir füze bile atmadan bu pazarlama yöntemiyle satıldı dünyaya. Demek ki bu tür videolar ve yayınlar çok önemli."Video: Neler Oluyor | TSK binlerce asker ve tank yığdı: Suriye'de savaşın seyri değişiyor mu?


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