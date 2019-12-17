Tuzlaspor-Galatasaray maçı bitti futbolcular yumruklaştı

Tuzlaspor ile Galatasaray arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’da oynanan maçın ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında Galatasaray, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor’u 4-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’ndaki maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından saha karıştı. Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Muslera ile Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra’nın saha kenarından giderken aralarında başlayan sürtüşme, soyunma odası koridorlarına taşındı. Bir anda futbolcular sahaya geri döndü ve iki takım futbolcuları arasında gerginlik devam etti ve polis araya girdi.

Polis koridorunun kurulmasının ardından iki takım futbolcuları ayrı ayrı soyunma odasına gitti.

Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç'tan maçtan sonra olay açıklamalarda bulundu;

"Galatasaray'ı Türk Telekom Arena'da basa basa yendik. Bu bir intikam maçı olmamalıydı. Galatasaray'ın intikam maçı PSG'dir Real Madrid'dir. 2. Lig takımı Tuzlaspor değildir. Muslera 2. yarı boyunca kulübeye sinkaflı konuştu. Yan hakeme söyledim, 'maç bitiyor' dedi. Ya kardeşim adam oradan tahrik ediyor, küfür ediyor. Bu ülkenin insanlarının parasını alan adam, ülkemde bana küfür ediyor. Bakalım Galatasaray'da bu oyunculara ceza verebilecekler mi?"

Galatasaray'ın turladığı Türkiye Kupası maçı sonrasında tünel karıştı: Fernando Muslera ve Gökhan Çıra arasındaki gerginlik sonrasında futbolcular birbirine girdi. Arbede esnasında Galatasaray basın sorumlusu Hande Sümertaş'a el kaldırıldı! pic.twitter.com/sshNE6JJKc — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Aralık 2019



