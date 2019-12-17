ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Tuzlaspor-Galatasaray maçı bitti futbolcular yumruklaştı

Tuzlaspor - Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı. Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti. Polisin oluşturduğu güvenlik koridoru sonrasında iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuzlaspor-Galatasaray

Tuzlaspor-Galatasaray

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

Tuzlaspor ile Galatasaray arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’da oynanan maçın ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında Galatasaray, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor’u 4-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’ndaki maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından saha karıştı. Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Muslera ile Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra’nın saha kenarından giderken aralarında başlayan sürtüşme, soyunma odası koridorlarına taşındı. Bir anda futbolcular sahaya geri döndü ve iki takım futbolcuları arasında gerginlik devam etti ve polis araya girdi.

Polis koridorunun kurulmasının ardından iki takım futbolcuları ayrı ayrı soyunma odasına gitti.

Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç'tan maçtan sonra olay açıklamalarda bulundu;

  • "Galatasaray'ı Türk Telekom Arena'da basa basa yendik. Bu bir intikam maçı olmamalıydı. Galatasaray'ın intikam maçı PSG'dir Real Madrid'dir. 2. Lig takımı Tuzlaspor değildir. Muslera 2. yarı boyunca kulübeye sinkaflı konuştu. Yan hakeme söyledim, 'maç bitiyor' dedi. Ya kardeşim adam oradan tahrik ediyor, küfür ediyor. Bu ülkenin insanlarının parasını alan adam, ülkemde bana küfür ediyor. Bakalım Galatasaray'da bu oyunculara ceza verebilecekler mi?"


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrasında futbo...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.