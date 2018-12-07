Twitter'ın şampiyonu Galatasaray

Galatasaray, Twitter'da 2018 yılının en çok etkileşim alan spor kulübü oldu.
Süper Lig'de 2018 yılını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabına yazdığı "Bakın kim geri döndü?" tweet'i de, Türkiye'de 2018'de en çok retweet edilen spor tweeti olarak dikkati çekti.
- Twitter'da 2018 senesinde en çok konuşulan etiket ise Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlıların yürüttüğü #cometobeşiktaş, #beşiktaşınmaçıvar gibi kampanyalar, kullanıcılarla arasında zengin bir etkileşim olmasını sağladı.
Bu sene Twitter'da en çok etkileşime geçilen spor hesapları:
- 1 - GalatasaraySK
- 2 - Fenerbahce
- 3 - Besiktas
- 4 - ultrAslan
- 5 - forzabesiktas
En çok konuşulan spor etiket listesi ise şöyle:
- 1- beşiktaş
- 2- beşiktaşınmaçıvar
- 3- galatasaray
- 4- bugüngünlerdengalatasaray
- 5- fenerbahçe
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