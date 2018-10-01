Üçlü senin hakkın

Beşiktaş, önceki gün sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-0 yenerken maçın ardından yaşanan bir görüntü akıllara takıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından futbolcular santrada toplanırken kazanılan maçların ardından artık bir klasik haline gelen üçlü çektirme merasimine sıra geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, yeni transferleri Adem Ljajic’i tribünlere çağırırlarken, taraftarların bu çağrısına rağmen üçlü çektirmek için Portekizli yıldız Quaresma’nın tribünlere gitmesi merak konusu oldu. Olayın detayları ise ortaya çıktı. 27 yaşındaki oyuncunun, Portekizli yıldızla yaptığı sohbette, “Üçlünün taraftar ve futbolcular için ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Ve genellikle de golü atan futbolcuların bunu yaptığı biliyorum. Bu maçta sen inanılmaz bir gol attın. Üçlü çektirmek senin hakkın. Ben de golümü atınca üçlü çektireceğim” dediği öğrenildi.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET MEMNUN

İki oyuncu arasında geçen bu diyaloğun gerek teknik heyeti gerekse de yönetimi son derece memnun ettiği kaydedildi. Yöneticilerin, bu durum karşısında, “Her zaman bir aile olduğumuzu söylüyoruz. Ailede her zaman hem sevgi vardır, hem de saygı vardır. Ljajic’in böyle bir tepki vererek golü atan takım arkadaşına öncelik vermesi bize karakter olarak da ne kadar uygun bir transfer yaptığımızı gösteriyor” görüşünde birleştikleri belirtildi. Teknik heyetin de böylesine yıldız oyuncuların, birbirlerine kapris yapmadan alçakgönüllülükle davranmalarından ve saha içi kadar saha dışında da uyumlu olmalarından memnuniyet duydukları ifade edildi.