Udinese’nin gözü Dorukhan’da

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Dorukhan Toköz’ü takip ediyor. Sezon başında bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen ancak hedefine ulaşamayan İtalyan ekibi, sakatlığı bulunan yıldız futbolcuyu yakından takip ediyor.

Dorukhan’ın iyileşme sürecini takip eden ve bu futbolcunun sahalara dönüşüyle ilgili bilgi alan Udinese’li yetkililer, Dorukhan’ın devre arasında çalışmalara başlayacağını öğrendi. Dorukhan konusunda ocak ayında Beşiktaş’ın kapısını çalmayı hedefleyen Udinese, genç oyuncunun sakatlık raporuna göre transferi yaz sezonuna da bırakabilir. Ancak Beşiktaş Yönetimi de Dorukhan konusunda aceleci davranmak istemiyor.