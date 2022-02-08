Uğurcan Çakır için Premier Lig ekibi devreye girdi

Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken 57 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır performansıyla göz dolduruyor. Yaptığı kurtarışlarla takımının önemli puanlar kazanmasında büyük rol oynayan Çakır, İngiliz devinin radarında.
Ligin en yüksek kurtarış yüzdesine sahip olan başarılı kaleci Uğurcan Çakır için Fransız basınından önemli bir iddia geldi.
besoccer.com sitesinin Alman Bild'e dayandırdığı haberde 25 yaşındaki file bekçisinin Bundesliga'nın önemli takımlarından Dortmund ve Leipzig'in yanı sıra Premier Lig devi Liverpool'unda Uğurcan'a talip olduğu öne sürüldü.
Haberde, Uğurcan'ın güncel piyasa değerinin 16 milyon Euro olduğu ifade edilirken İngiliz ekibinin ne kadarlık teklif ile Trabzonspor'un kapısını çalacağının da kesinlik kazanmadığı belirtildi.
Ayrıca kırmızıların, başarılı kaleciyle ciddi şekilde ilgilendiği ve bordo-mavililere tatmin edici bir teklifte bulunacağı iddia edildi.