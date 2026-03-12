Yeni Şafak
Uğurcan Çakır'dan büyük başarı: Dünya yıldızlarını geride bıraktı

21:3812/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı kurtarışlarla dev kaleciler arasına adını yazdırdı. Galatasaray'ın milli file bekçisi, performansıyla listenin üst sıralarında yer alarak dikkat çekti.

Galatasaray'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezon Devler Ligi’nde 35 kurtarış yapan milli kaleci, turnuvada en çok kurtarış yapan kaleciler listesinde üst sıralarda yer alarak birçok dünya yıldızını geride bıraktı.

Listede Thibaut Courtois ve Jan Oblak gibi önemli isimlerin de bulunması, Uğurcan’ın başarısını daha da öne çıkardı. Başarılı eldiven, performansıyla Avrupa’da adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en çok kurtarış yapan kaleciler:

58 - Nikita Haikin

48 - Courtois

42 - Kochalski

36 - Geronimo Rulli

35 - Uğurcan Çakır

34 - Carnesecchi

33 - Trubin

33 - Stanek

33 - Anarbekov

31 - Jan Oblak




