Uğurcan Çakır'dan büyük başarı: Dünya yıldızlarını geride bıraktı

Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı kurtarışlarla dev kaleciler arasına adını yazdırdı. Galatasaray'ın milli file bekçisi, performansıyla listenin üst sıralarında yer alarak dikkat çekti.
Bu sezon Devler Ligi’nde 35 kurtarış yapan milli kaleci, turnuvada en çok kurtarış yapan kaleciler listesinde üst sıralarda yer alarak birçok dünya yıldızını geride bıraktı.
Listede Thibaut Courtois ve Jan Oblak gibi önemli isimlerin de bulunması, Uğurcan’ın başarısını daha da öne çıkardı. Başarılı eldiven, performansıyla Avrupa’da adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
58 - Nikita Haikin
48 - Courtois
42 - Kochalski
36 - Geronimo Rulli
34 - Carnesecchi
33 - Trubin
33 - Stanek
33 - Anarbekov
31 - Jan Oblak