Uğurcan Çakır'dan büyük başarı: Dünya yıldızlarını geride bıraktı

Bu sezon Devler Ligi’nde 35 kurtarış yapan milli kaleci, turnuvada en çok kurtarış yapan kaleciler listesinde üst sıralarda yer alarak birçok dünya yıldızını geride bıraktı.

Listede Thibaut Courtois ve Jan Oblak gibi önemli isimlerin de bulunması, Uğurcan’ın başarısını daha da öne çıkardı. Başarılı eldiven, performansıyla Avrupa’da adından söz ettirmeyi sürdürüyor.