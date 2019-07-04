SÜPER LİG

Umut Bulut imzayı atıyor

Kayserispor Kulübü, sözleşmesi sona eren Umut Bulut'un mukavelesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Haber Merkezi IHA
Kayserispor formasıyla toplamda 101 maça çıkan Umut Bulut, 23 gol atarken 4 de asist yaptı.

Kayserispor formasıyla toplamda 101 maça çıkan Umut Bulut, 23 gol atarken 4 de asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor yarın topbaşı yapacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor'da sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Umut Bulut, yeni sezonda yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

36 yaşındaki futbolcunun, bugün veya yarın sarı-kırmızılı takımla 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bedir ve Karaman'a teşekkür etti

Adı birçok kulüple anılan Umut Bulut, memleketinin takımında forma giyeceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Başkan Erol Bedir ve teknik direktör Hikmet Karaman’a çok teşekkür eden Umut Bulut, “Başkanımız ve hocamız beni yeniden takımda görmek istediler. Ben de 'tamam' diyerek yeniden Kayserispor forması giyecek olmaktan çok mutluyum. Hem başkanımız hem de hocamız benimle yeniden sözleşmeye layık gördükleri için ne kadar teşekkür etsem az” diye konuştu.

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