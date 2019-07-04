Umut Bulut imzayı atıyor

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor yarın topbaşı yapacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor'da sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Umut Bulut, yeni sezonda yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

36 yaşındaki futbolcunun, bugün veya yarın sarı-kırmızılı takımla 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bedir ve Karaman'a teşekkür etti

Adı birçok kulüple anılan Umut Bulut, memleketinin takımında forma giyeceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Başkan Erol Bedir ve teknik direktör Hikmet Karaman’a çok teşekkür eden Umut Bulut, “Başkanımız ve hocamız beni yeniden takımda görmek istediler. Ben de 'tamam' diyerek yeniden Kayserispor forması giyecek olmaktan çok mutluyum. Hem başkanımız hem de hocamız benimle yeniden sözleşmeye layık gördükleri için ne kadar teşekkür etsem az” diye konuştu.