SÜPER LİG

Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da

Kayserispor'la yollarını ayıran Umut Bulut, Yeni Malatyaspor'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Umut Bulut bu sezon Kayserispor formasıyla 11 maçta 3 gol kaydetti.

Umut Bulut bu sezon Kayserispor formasıyla 11 maçta 3 gol kaydetti.

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Umut Bulut'u kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı kulüp, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Umut Bulut ile anlaştığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "466 maçta 158 gol atan, 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut Bulut'un ligin ikinci yarısında forma giymeye başlayacağını söyledi.

  • Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Çelikel, "Umut Bulut ile 1,5 yılık anlaşma imzaladık. Faydalı olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cristiano Ronaldo Sampdoria'ya attığı olağanü...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.