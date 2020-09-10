Umut Meraş açıkladı: Bir ay içinde transfer olacağım

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’da yetişen ve uzun yıllar kırmızı beyazlı formayı giydikten sonra önce Bursaspor’a ardından da Fransız ekibi Le Havre’ye transfer olan milli futbolcu Umut Meraş, transferiyle ilgili açıklama yaptı.

"1 ay içinde transfer olacağım"

Türkiye’den de tekliflerin olduğunu ancak Avrupa’da kalmak istediğini söyleyen Meraş, “Transfer konusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler olacak. Şu anda ayrılmak istiyorum zaten hedeflerim doğrultusunda. Yine Avrupa’da kalacağım. Türkiye’de isteyen kulüpler var. Ama Avrupa’da futbol kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Zaten dışarıdan belli oluyor" ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor forması giyen Metehan Altunbaş LASK Linz'e transfer oldu TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un dikkat çeken oyuncusu Metehan Altunbaş, Avrupa'nın yolunu tuttu. 17 yaşındaki santrfor oyuncusu, Avusturya Ligi ekiplerinden LASK Linz'e transfer oldu.Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Hayalimiz, Metehan gibi hayali uçsuz bucaksız olan gençler yetiştirebilmek ve günü geldiğinde onlarla gururla vedalaşabilmek. Avusturya LASK Linz takımına transfer olan evladımıza, yeni yolculuğunda sağlık, başarı ve her zaman mutluluk diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Geride bıraktığımız sezon Eskişehirspor formasıyla 15 maça çıkan Metehan Altunbaş, 1 gol ve 1 asistle oynadı.TFF 1. Lig'den Avrupa'yaTFF 1. Lig, Avrupa kulüplerinin yakından izlendiği bir lig olmaya devam ediyor. Daha önce 1 Temmuz 2016 yılında Freiburg, Altınordu'dan Çağlar Söyüncü'yü 2.65 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Son olarak da Olympique Lyon, Altay forması giyen Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmıştı.Cenk Özkacar Lyon için Fransa'ya gittiHayalimiz, Metehan gibi hayali uçsuz bucaksız olan gençler yetiştirebilmek ve günü geldiğinde onlarla gururla vedalaşabilmek... Avusturya LASK Linz takımına transfer olan evladımıza, yeni yolcuğulunda sağlık, başarı ve her zaman mutluluk diliyoruz. pic.twitter.com/QbM9ELDMQ3— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) September 10, 2020

Tekrardan Boluspor forması giyebileceğini belirten milli oyuncu, "Benim hayatımda Bolu’da oynadığım süre boyunca veya şu anda A Milli Takım yolunda insanlara saha içi ve saha dışında örnek olabilmekti. O yüzden bunu başardığım için çok mutluyum. Boluspor ilkim olduğu için her zaman bir evim. Sonuna kadar buradan gelen teklifleri ilerleyen dönemlerde değerlendirip tekrar Bolu’da oynamak isterim” dedi.