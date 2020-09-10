Umut Meraş açıkladı: Bir ay içinde transfer olacağım
Umut Meraş açıkladı: Bir ay içinde transfer olacağım
Boluspor altyapısında yetişen ve Fransa ekibi Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş, kendisine gelen transfer teklifleri hakkında konuştu. Bir ay içinde transfer olacağını belirten Meraş, "Türkiye’den ve Avrupa'dan teklifler var" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziİHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’da yetişen ve uzun yıllar kırmızı beyazlı formayı giydikten sonra önce Bursaspor’a ardından da Fransız ekibi Le Havre’ye transfer olan milli futbolcu Umut Meraş, transferiyle ilgili açıklama yaptı.
"1 ay içinde transfer olacağım"
Türkiye’den de tekliflerin olduğunu ancak Avrupa’da kalmak istediğini söyleyen Meraş, “Transfer konusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler olacak. Şu anda ayrılmak istiyorum zaten hedeflerim doğrultusunda. Yine Avrupa’da kalacağım. Türkiye’de isteyen kulüpler var. Ama Avrupa’da futbol kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Zaten dışarıdan belli oluyor" ifadelerini kullandı.
Tekrardan Boluspor forması giyebileceğini belirten milli oyuncu, "Benim hayatımda Bolu’da oynadığım süre boyunca veya şu anda A Milli Takım yolunda insanlara saha içi ve saha dışında örnek olabilmekti. O yüzden bunu başardığım için çok mutluyum. Boluspor ilkim olduğu için her zaman bir evim. Sonuna kadar buradan gelen teklifleri ilerleyen dönemlerde değerlendirip tekrar Bolu’da oynamak isterim” dedi.
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