SÜPER LİG

Umut Meraş Beşiktaş'la anlaştı

Beşiktaş, Bursaspor'un 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Umut Meraş'la her konuda anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursaspor'la geçen sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan milli oyuncunun 2 golü bulunuyor.

Bursaspor'la geçen sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan milli oyuncunun 2 golü bulunuyor.

Fotoğraf: Gürkan DURAL

Önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Umut Meraş Beşiktaş'la her konuda anlaşma sağladı.

Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği oyuncuyla görüşen Beşiktaş yönetimi Bursaspor'la 7 milyon lira'ya anlaşma sağladı.

Genç oyuncu önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek siyah beyazlı kulüple resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe de istiyordu

  • Ersun Yanal'ın sol bek mevkinde Hasan Ali Kaldırım'ın alternatifi olarak düşündüğü 23 yaşındaki milli futbolcu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.

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