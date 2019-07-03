Umut Meraş Beşiktaş'la anlaştı

Önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Umut Meraş Beşiktaş'la her konuda anlaşma sağladı.
Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği oyuncuyla görüşen Beşiktaş yönetimi Bursaspor'la 7 milyon lira'ya anlaşma sağladı.
Genç oyuncu önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek siyah beyazlı kulüple resmi sözleşmeye imza atacak.
Fenerbahçe de istiyordu
- Ersun Yanal'ın sol bek mevkinde Hasan Ali Kaldırım'ın alternatifi olarak düşündüğü 23 yaşındaki milli futbolcu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.
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