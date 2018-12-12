Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak açıklaması
Ünal Karaman: Devre arasında ayrılabilirler
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman bugün düzenlediği basın toplantısında kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ile ilgili "Devre arasından aramızdan ayrılabilir" yorumunu yaptı.
Haber MerkeziDHA
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman bugün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı "Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak ile düşünceniz nedir, takıma dönebilirler mi?" yönündeki soruya, "Devre arasında aramızdan ayrılan olabilir" yanıtını verdi.
Hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçını da değerlendiren Karaman, Hem Beşiktaş, hem de bizim açımızdan zor bir müsabaka ancak ben ligdeki hiçbir maçı diğerinden farklı görmüyorum. Bir hazırlığınız olmazsa fiyaskosunuz. Her maç 3 puan üzerinden oynanıyor" şeklinde konuştu.
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