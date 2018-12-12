Ünal Karaman: Devre arasında ayrılabilirler

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman bugün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı "Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak ile düşünceniz nedir, takıma dönebilirler mi?" yönündeki soruya, "Devre arasında aramızdan ayrılan olabilir" yanıtını verdi.

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçını da değerlendiren Karaman, Hem Beşiktaş, hem de bizim açımızdan zor bir müsabaka ancak ben ligdeki hiçbir maçı diğerinden farklı görmüyorum. Bir hazırlığınız olmazsa fiyaskosunuz. Her maç 3 puan üzerinden oynanıyor" şeklinde konuştu.

Burak ve Onur serbest kalabilir Bordo-mavili takımda devre arası takımdan ayrılacakları konuşulan ve kadro dışı bırakılan kaleci Onur Recep Kıvrak ile forvet oyuncusu Burak Yılmaz’ın, önceki gün kulübe ihtar çekerek ikisinin yaklaşık 4 milyon euroyu bulan alacaklarını talep ettikleri öğrenildi. Bordo-mavili yöneticilerin ise bu ödemeleri gerçekleştirerek oyuncuların serbest kalmasının önüne geçmeyi planladığı, konuyla ilgili oyuncularla da bir görüşme yapılacağı kaydedildi. "Gereği neyse yapılacak"Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadro dışı bıraktıkları futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın alacaklarına yönelik Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurmasına ilişkin, gereken neyse onu yapacaklarını söyledi.Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, iki oyuncunun başvurusunun yeni olmadığını belirterek, "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı" dedi.Burak Yılmaz, daha önce de alacakları için TFF'ye başvuru yapmış ancak başvurusunu geri çekmişti.Burak’a son teklif 1.8 milyon Euro