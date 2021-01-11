Ünal Karaman sürprizi: Görüşmeler başladı

Süper Lig'de evinde 1-0 kaybettiği Fraport-Tav Antalyaspor maçının ardından teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe'de yönetim hem yeni çalıştırıcı, hem de transferler için düğmeye bastı.

Palut'un istifa ederek ayrılmasının ardından arayışlarına başlayan kurmayların Ünal Karaman ismini gündeme getirdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcı ile görüşme halinde olduğu ifade edildi.

Süper Lig'de ayrılık: İstifası kabul edildi Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı.Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İlhan Palut'un istifasını yönetim kuruluna ilettiği belirtildi.Açıklamada "Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Göztepe'de İlhan Palut takımla vedalaştıGeçen sene de bırakmıştıGöztepe ile 2019-2020'de 24 lig maçına çıkan İlhan Palut, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Göz-Göz geçen sezon İlhan Palut yönetiminde Süper Lig'i 42 puanla 11. sırada tamamladı. İlhan Palut geçen sezon 30. haftada Göztepe'nin deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetmesinin ardından görevini bırakmış ancak başkan Mehmet Sepil, Palut'un istifanı kabul etmeyerek taraflar yollarına devam etmişti. Bu sezona da Göztepe'nin başında başlayan İlhan Palut ilk haftalarda başarılı bir görüntü ortaya koymasına rağmen ardından düşüşe engel olamadı. Göztepe, ligde 10. hafta 4. sıraya kadar yükseldi. Ancak Göztepe'nin 12. hafta Çaykur Rizespor'la oynadığı maç dönüm noktası oldu. Rakibine dış sahada 3-2 yenilen Göztepe, bir daha toparlanamadı. Rize deplasmanının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Bursaspor'a elenen Göztepe, üst üste Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarını kazanamadı. Bu periyotta sadece Karagümrük'le berabere kalabilen Göztepe ateş hattına doğru ilerledi. Son oynanan Antalyaspor maçının kaybedilmesiyle Palut'un Göztepe macerası sona erdi.Antalyaspor kazandı: Göztepe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı



