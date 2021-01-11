Ünal Karaman sürprizi: Görüşmeler başladı

İlhan Palut ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Göztepe'de gündemdeki isimin Ünal Karaman olduğu bildirildi.
Haber MerkeziDHA
Süper Lig'de evinde 1-0 kaybettiği Fraport-Tav Antalyaspor maçının ardından teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe'de yönetim hem yeni çalıştırıcı, hem de transferler için düğmeye bastı.
Palut'un istifa ederek ayrılmasının ardından arayışlarına başlayan kurmayların Ünal Karaman ismini gündeme getirdiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcı ile görüşme halinde olduğu ifade edildi.
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