Spor Ünal Karamanın yeni gözdesi Muammer Denizhan Taşkan
TRANSFER

Ünal Karaman'ın yeni gözdesi Muammer Denizhan Taşkan

Göztepe'nin teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda Ümraniyespor'dan Muammer Denizhan Taşkan'ı gündemine aldığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Ünal Karamanın yeni gözdesi Muammer Denizhan Taşkan
Denizhan her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, TFF 1. Lig temsilcisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'un genç oyuncusu Muammer Denizhan Taşkan'ı kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın kanat bölgesinde görev yapan 21 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yönetimin de transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

  • Kuşadasıspor'un altyapısından yetişen Denizhan, 2015'te Aydınspor 1923'e transfer oldu. Ardından Ümraniyespor'a imza atan oyuncu bu kulüpte profesyonelliğe geçti. Kariyerinde 19 TFF 1. Lig maçına çıkan Denizhan 1 gol attı.

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