Ünal Karaman'ın yeni gözdesi Muammer Denizhan Taşkan

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Güney'deki seçimde adaya çıkan bir oy merak konusu oldu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde dün yapılan belediye başkanlığı seçiminde Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Sunay Akarsu'ya bir oy çıktı. Sunay Akarsu'yu, beldede tanıyan çıkmazken, bir oyu da kendisinin mi yoksa beldeden birinin mi verdiği merak konusu oldu.