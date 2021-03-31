Utah Jazz kafilesini taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yaptı

Utah Jazz'dan yapılan açıklamaya göre takım kafilesi, Memphis Grizzlies deplasmanına gitmek için Salt Lake City Havalimanı'ndan yola çıktı.
Delta Havayolları'na ait uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Motorlarından biri kullanılamaz hale gelen uçak, havalimanına acil dönüş yaptı.
- Olayda yaralanan kimse olmadığı ve kafilenin daha sonra başka bir uçakla Memphis deplasmanına hareket ettiği belirtildi.
WOAH. Here’s a look at the plane carrying the @utahjazz that had to make an emergency landing after hitting a flock of birds. @fox13 pic.twitter.com/d0grdE4KLI
WOAH. Here’s a look at the plane carrying the @utahjazz that had to make an emergency landing after hitting a flock of birds. @fox13 pic.twitter.com/d0grdE4KLI— Sydney Glenn (@SydneyGlennTV) March 30, 2021