Utah Jazz kafilesini taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yaptı

Utah Jazz'dan yapılan açıklamaya göre takım kafilesi, Memphis Grizzlies deplasmanına gitmek için Salt Lake City Havalimanı'ndan yola çıktı.

Delta Havayolları'na ait uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Motorlarından biri kullanılamaz hale gelen uçak, havalimanına acil dönüş yaptı.

Olayda yaralanan kimse olmadığı ve kafilenin daha sonra başka bir uçakla Memphis deplasmanına hareket ettiği belirtildi.