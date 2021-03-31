Spor Utah Jazz kafilesini taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yaptı
NBA

Utah Jazz kafilesini taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yaptı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz'ı taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi AA
Utah Jazz kafilesini taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yaptı
Uçak, kuş sürüsüne çarptı.

Utah Jazz'dan yapılan açıklamaya göre takım kafilesi, Memphis Grizzlies deplasmanına gitmek için Salt Lake City Havalimanı'ndan yola çıktı.

Delta Havayolları'na ait uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Motorlarından biri kullanılamaz hale gelen uçak, havalimanına acil dönüş yaptı.

  • Olayda yaralanan kimse olmadığı ve kafilenin daha sonra başka bir uçakla Memphis deplasmanına hareket ettiği belirtildi.

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