SÜPER LİG

Vagner Love'a sürpriz transfer teklifi

Adı son günlerde Galatasaray ile anılan Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love, sürpriz bir kulübün transfer gündemine girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor'un yıldızı Vagner Love, Türkiye kariyerinde 44 resmi maçta 34 gol atma başarısı gösterdi.

Alanyaspor'un yıldızı Vagner Love, Türkiye kariyerinde 44 resmi maçta 34 gol atma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de 1.5 sezondur gösterdiği performansla adından söz ettiren Vagner Love, sadece Galatasaray'ın gündeminde değil. Brezilyalı golcüye son olarak ülkesinden transfer teklifi geldi.

Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre; Jo'yu Japon takımı Nagoya Grampus'a satan Corinthians, eski futbolcusu Vagner Love'u Alanyaspor'dan istedi.

  • Geçtiğimiz sezonu Süper Lig’de gol kralı olarak tamamlayan Vagner Love, bu sezonda adından söz ettirdi. Ligde çıktığı 14 maçta 10 kez gol sevinci yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası’nda da 2 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

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