Vagner Love'ın Süper Lig'den talibi var

Spor yazarı ve yorumcusu Adnan Aybaba, Beşiktaş'ın gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Brezilyalı futbolcu Vagner Love'a transfer teklifi geldiğini ifade etti.
"Dün resmi teklif yapılmış"
Haber1903'e konuşan Aybaba'nın açıklamaları şöyle;
- "Beşiktaş güç kaybı yaşadı ve kadro dışı kalan futbolcular var. Beşiktaş'ın şuana kadar en büyük kazancı genç futbolcular oldu. Bunun üzerinden yürümek lazım. Devre arasında transferler yapılmalı. Vagner Love için Türkiye Ligi'nden bir kulüp dün resmi olarak teklif yapmış. Larin ile ilgili gelişme varsa onu da verebilirsiniz. İkinci yarı kolay geçmeyecek. Nokta transferler yapmalı, fazla abartmamalı."
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