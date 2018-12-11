Vagner Love'ın Süper Lig'den talibi var

Spor yazarı ve yorumcusu Adnan Aybaba, Beşiktaş'ın gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Brezilyalı futbolcu Vagner Love'a transfer teklifi geldiğini ifade etti.

"Dün resmi teklif yapılmış"

Haber1903'e konuşan Aybaba'nın açıklamaları şöyle;