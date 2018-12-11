SÜPER LİG

Vagner Love'ın Süper Lig'den talibi var

Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Adnan Aybaba, bir Türk kulübünün Vagner Love için dün resmi teklif yaptığını söyledi.

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Vagner Love bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 7 gol attı.

Vagner Love bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 7 gol attı.

Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş / AA

Spor yazarı ve yorumcusu Adnan Aybaba, Beşiktaş'ın gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Brezilyalı futbolcu Vagner Love'a transfer teklifi geldiğini ifade etti.

"Dün resmi teklif yapılmış"

Haber1903'e konuşan Aybaba'nın açıklamaları şöyle;

  • "Beşiktaş güç kaybı yaşadı ve kadro dışı kalan futbolcular var. Beşiktaş'ın şuana kadar en büyük kazancı genç futbolcular oldu. Bunun üzerinden yürümek lazım. Devre arasında transferler yapılmalı. Vagner Love için Türkiye Ligi'nden bir kulüp dün resmi olarak teklif yapmış. Larin ile ilgili gelişme varsa onu da verebilirsiniz. İkinci yarı kolay geçmeyecek. Nokta transferler yapmalı, fazla abartmamalı."

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