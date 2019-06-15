Vahid Amiri'ye teklif yağıyor

Trabzonspor’un yeni sezonda kadrosunda düşünmediği futbolcular arasında yer alan Vahid Amiri için İran kulüpleri sıraya girdi.

Sezonu şampiyon tamamlayan Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Sepahan, Mustafa Denizli’nin yeni takımı Tractor Sazi ve Andrea Stramaccioni ile yeni bir döneme başlayacak olan Esteghlal takımları deneyimli sol kanat oyuncusuyla ilgileniyor.

Yerli statüsünde oynama hakkı bulunan Amiri’nin yeniden İran’a dönmesi bekleniyor.