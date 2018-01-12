Van Persie Feyenoord'da

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın ayrılma ihtimalinden bahsettiği Van Persie, Feyenoord'a imza atıyor.

Hollanda basınının son dakika haberine göre Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırmaya hazırlanan tecrübeli futbolcunun kariyerinin çıkış noktası olan Feyenoord'a geri döndüğü belirtildi. İlerleyen saatlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Robin van Persie, Fenerbahçe'de 91 maça çıktı; 40 gol atıp, 8 asist yaptı. Hollandalı yıldız sarı lacivertli takımda 220 gün sakatlık yaşadı.