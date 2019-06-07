Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Karaman, Trabzon’un farklı bir şehir olduğuna değinerek, “Başkan ve yönetim, camiaya iyi hizmet verebilme noktasında hep önümüzü açtılar, önümüzü süpürdüler, pislik bırakmamaya gayret gösterdiler. Eğer dokusunu bozma adına ısrarcı olmazsak, bu şehir her şeyiyle farklı bir şehir. Yönetim, teknik heyet, taraftar ve medya olarak, bu kulübün menfaatini her zaman en önde tutmalıyız. Varsa yoksa Trabzonspor. İmzaları atıyoruz evet ama ben Trabzonspor’da hiçbir zaman profesyonel olarak sözleşme imzalamadım. Futbolculuğumda burada 10 milyar liraya imza atarken İstanbul kulüplerinin ilk teklifi 25 milyar lira olmuştu. Ben konuşmadım, düşünmedim bile. Ben burada sözleşmeye bakmam. Sözleşmenin içerisinde ne yazdığını biliyorsam evlatlarıma kavuşmak nasip olmasın” diye konuştu.

DURUŞTAN TAVİZ VERMEYİZ

Trabzonspor’a hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Karaman, zaman zaman yaşanan zorlukların bazen imkan ve fırsatları da beraberinde getirdiğini dile getirdi. Sorumluluklarını da bildiklerini söyleyen Karaman, “Hiçbir zaman kaz tüyü yataklarda, mükemmel maddi ortamlar sunulmadı bize. Sporculuk duruşundan asla taviz vermeyen, öğrenmeye gayret eden bir öğrenci grubum vardı. Öğrenmeye de devam edecekler, tıpkı bizler gibi. Bizde bu oyuncu grubu olduğu sürece saha içerisinde de mücadele eden taraftar grubu olduğu müddetçe şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Bunun içerisinde bizim üzülerek gönderdiğimiz oyuncular da dahil bütün çabamız onları kazanma adına olur” dedi.

BİR OYUNCU BİLE İSTEMEDİM

Teknik direktör Ünal Karaman, yönetimden transfer anlamında oyuncu istemediğini sadece kriterleri belirleyerek ilettiğinin altını da çizerek, “Ben bir tane oyuncu istemedim. Ben kriter belirlerim. Bir, aile sıcaklığını sağlayacak oyuncu, iki bölgesel pozisyonda bizim ihtiyacımız olan takım kimyasına destek verebilecek oyuncu. Bizim profesyonellerimiz var onlar takip ediyorlar. Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, bu konuyla ilgili insanlar var, bunların değerlendirmesiyle beraber transfer politikasını oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

YILLIK 4.5 MİLYON TL ALACAK

Trabzonspor, sözleşmesini 2 yıl uzattığı teknik direktör Ünal Karaman’ın ücretini açıkladı. Borsa İstanbul’a gönderilen açıklamada, geçen sezon büyük fedakarlık yapan ve aylık 150 bin TL’ye çalışan tecrübeli çalıştırıcıya, yeni sözleşmede, her sezon için 4.5 milyon lira ödeneceği bildirildi.

Düşman çatlattınız

Trabzonspor camiası, düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törende, kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ünal Karaman ve takıma başarı dileklerinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Ahmet Ağaoğlu’na, “İmzaları halletmişsiniz. Düşmanları çatlattınız” dedi.

Hocamızla birlikte ve yan yanayız

Ünal Karaman’ın imza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor’un zor dönemlerinde, bu kulübe hizmet etmek isteyen insanlar var. Hocamız da bu kulübün neferlerinden birisidir. Yönetim adına şunun sözünü veriyorum kendisine, her şeyiyle arkasındayız. Her şeyden önemlisi hocamızla birlikte ve yan yanayız” dedi. Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Ağaoğlu, “Görüştüğümüz oyuncular var. Yüzde 80-90 anlaşma aşamasına vardığımız futbolcular var. UEFA ile yaptığımız anlaşma kapsamında en fazla 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebiliriz. Üstüne çıkarsam kulübe ihanet etmiş olurum. Amacımız öncelikli olarak elimizdeki kadroyu muhafaza etmek ve kadroya takviye yapmak. Gerçeklerden uzaklaşmamak lazım” şeklinde konuştu. Ağaoğlu, genç oyuncu Yusuf Yazıcı için Fransız ekibi Lille’nin yaptığı 12 milyon Euro’luk teklifi geri çevirdiklerini belirtti.