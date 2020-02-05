SÜPER LİG

Vedat Muriqi gol çalışıyor

Maçlarda kaçırdığı pozisyonları izleyen Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, antrenmanların ardından benzer pozisyonları yardımcı antrenörlerle uygulayarak gol vuruşu çalışmaları yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muriqi bu sezon ligde çıktığı 19 karşılaşmada 12 gol 4 asist ile oynadı.

Muriqi bu sezon ligde çıktığı 19 karşılaşmada 12 gol 4 asist ile oynadı.

Fotoğraf: Kerem Kocalar

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi sürekli kendisini geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Antrenmanlardan sonra bireysel çalışmalarla eksik yönlerini geliştiren Kosovalı golcü, özel antrenmanlar yapıyor. Vedat Muriqi oynadığı maçlarda kaçırdığı gol pozisyonlarını tekrar izliyor. Antrenmanlardan sonra yaptığı özel çalışmalarda kaçırdığı pozisyonları çalışan 25 yaşındaki futbolcu, yardımcı antrenörlerin yardımıyla aynı pozisyonların tekrarını yaparak, benzer pozisyonlarda daha iyi vuruş yapabilmek ve gol pozisyonlarında son vuruşunu geliştirmek için özel antrenmanlar yapıyor.

Vedat Muriqi her maç sonrası kaçırdığı gol pozisyonlarını kafasında tasarlıyor ve antrenman sonrası yaptığı özel antrenmanlarda bire bir aynı olmasa da o pozisyonun onlarca kez tekrarını yaparak, en iyi vuruşu yapana kadar çalışmalarını sürdürüyor ve kendini alıştırıyor. Kafa vuruşunda da zayıf olduğunu söyleyen Vedat Muriqi bu eksikliğini giderebilmek için de ekstra çalışmalar yapıyor.

  • Hiçbir zaman kendini yeterli görmeyen ve halen geliştirmesi gereken yönlerinin olduğunu vurgulayan Vedat Muriqi, "Fenerbahçe forvetiysem daha fazlasını vermek, sahada en iyi golcü performansını göstermek zorundayım. Bu nedenle kendimi hiçbir zaman yeterli görmüyorum. Daha iyisini yapabilmek için özel çalışmalar yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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