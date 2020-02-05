Vedat Muriqi gol çalışıyor

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi sürekli kendisini geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Antrenmanlardan sonra bireysel çalışmalarla eksik yönlerini geliştiren Kosovalı golcü, özel antrenmanlar yapıyor. Vedat Muriqi oynadığı maçlarda kaçırdığı gol pozisyonlarını tekrar izliyor. Antrenmanlardan sonra yaptığı özel çalışmalarda kaçırdığı pozisyonları çalışan 25 yaşındaki futbolcu, yardımcı antrenörlerin yardımıyla aynı pozisyonların tekrarını yaparak, benzer pozisyonlarda daha iyi vuruş yapabilmek ve gol pozisyonlarında son vuruşunu geliştirmek için özel antrenmanlar yapıyor.

Vedat Muriqi her maç sonrası kaçırdığı gol pozisyonlarını kafasında tasarlıyor ve antrenman sonrası yaptığı özel antrenmanlarda bire bir aynı olmasa da o pozisyonun onlarca kez tekrarını yaparak, en iyi vuruşu yapana kadar çalışmalarını sürdürüyor ve kendini alıştırıyor. Kafa vuruşunda da zayıf olduğunu söyleyen Vedat Muriqi bu eksikliğini giderebilmek için de ekstra çalışmalar yapıyor.

Hiçbir zaman kendini yeterli görmeyen ve halen geliştirmesi gereken yönlerinin olduğunu vurgulayan Vedat Muriqi, "Fenerbahçe forvetiysem daha fazlasını vermek, sahada en iyi golcü performansını göstermek zorundayım. Bu nedenle kendimi hiçbir zaman yeterli görmüyorum. Daha iyisini yapabilmek için özel çalışmalar yapıyorum" ifadelerini kullandı.