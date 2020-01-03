Vedat Muriqi'ye 8 milyon Euro

İngiliz Premier ekiplerinden Tottenham, Vedat Muriqi için Fenerbahçe’ye resmi teklifini iletti. 25 yaşındaki golcü konusunda ısrarcı olan Londra temsilcisinin, 8 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulüp ise bu teklifi düşünmeden geri çevirdi.

Bu sezon olmazsa olmaz şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, astronomik teklif gelmediği sürece Kosovalı golcüyü bırakmayı düşünmüyor. Vedat Muriqi transferinde ısrarcı olan Tottenham, Kosovalı forveti izlemeyi sürdürecek, devre arasında olmazsa sezon sonunda kadrosuna katmaya çalışacak. Ancak yönetiminin 20 milyon Euro’nun altında hiçbir teklifi düşünmeyeceğini iletti.

Vedat Muriqi’yi Tottenham’ın yanı sıra Premier Lig temsilcilerinden Burnley de isterken, Fenerbahçe’nin kapısını çaldı, ancak aynı cevapla karşılaştı.