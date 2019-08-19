Vida idmana çıkamadı
SÜPER LİG

Vida idmana çıkamadı

Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Domagoj Vida'nın MR'ı çekilecek.

Haber Merkezi AA
Vida'nın Göztepe maçına yetişip yetişemeyeceği merak konusu oldu.

Vida'nın Göztepe maçına yetişip yetişemeyeceği merak konusu oldu.

Fotoğraf: Omar Marques / AA

Ligin ikinci haftasında Göztepe'yi ağırlayacak Beşiktaş, bu sabah hazırlıklarına başlarken, 30 yaşındaki Domagoj Vida, sakatlığı nedeniyle çalışmaya katılamadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrısı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Domagoj Vida ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Durum MR sonucuna göre netlik kazanacak."

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