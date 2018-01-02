Vida İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat stoper Vida, bugün İstanbul'a geldi.

Yarın sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçecek olan tecrübeli oyuncu için saat 11.30'da Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek.

Domagoj Vida'nın maliyeti belli oldu Beşiktaş'ın 4.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Hırvat stoper Vida'nın maliyet detayları belli oldu. Siyah beyazlı kulüp bonservis bedeli ödemeyeceği futbolcu için 1.5 milyon euro imza parası verecek, kendisine de yıllık 3 milyon euro ödenecek.İşte Domagoj Vida'nın transfer maliyeti;Yıllık maaşı 3 milyon euroİmza parası: 1,5 milyon euroSözleşme: 4,5 yıllıkBeşiktaş'ın yeni transferi Vida'nın 24 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı. Hırvat futbolcu yeni formasıyla poz verdi.Cenk Tosun Vida'ya 'Come to Beşiktaş' dediBeşiktaş Vida'yı açıkladı

00:20 dk 26 Aralık 2017 AA Beşiktaş Vida'yı böyle duyurdu Beşiktaş transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Hırvat milli oyuncu Domagoj Vida için sosyal medya hesabından video paylaştı.



